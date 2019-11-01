Dünya Cammu Keşmiri resmen ikiye böldü
ASYA

Cammu Keşmir'i resmen ikiye böldü

Modi hükümetince, 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir, ikiye bölündü. Yeni düzenlemeyle, federal devlet yapısına sahip Hindistan'daki eyalet sayısı 29'dan 28'e inerken, birlik toprağı sayısı da 7'den 9'a yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özel statüsü 5 Ağustos'ta kaldırılan bölge, o günden beri açık cezaevini andırıyor.
Özel statüsü 5 Ağustos'ta kaldırılan bölge, o günden beri açık cezaevini andırıyor.

Hindistan'da Hindu milliyetçisi Narendra Modi hükümetinin, tek taraflı bir adımla 5 Ağustos'ta özel statüsünü kaldırdığı ve açık ceza evine dönüştürdüğü Cammu Keşmir, ikiye bölündü. Hint yerel basınındaki habere göre, Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin, yaklaşık 3 ay önce yasalaştırdığı Cammu Keşmir'in yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeyle eyalet, Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak düzenlendi. Yeni düzenlemeyle, Cammu Keşmir Anayasası ve eyalette geçerli Ranbir Ceza Yasası'nın varlığı dün sona erdi. Eyaletin kendine ait bayrağı olmayacak. Hindistan bu adımıyla anlaşmalara aykırı olarak Cammu Keşmir'i ilhak etti.

BİRLİK TOPRAĞI 9'A YÜKSELDİ

Cammu Keşmir'in ikiye bölünmesiyle, federal devlet yapısına sahip Hindistan'daki eyalet sayısı 29'dan 28'e inerken, birlik toprağı sayısı da 7'den 9'a yükseldi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, memleketi Gucerat eyaletinde geçen sene 31 Ekim'de açılışını yaptığı dünyanın en uzun heykeli Sardar Vallabbhai Patel'in anıtının önünde yaptığı konuşmada, "Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan ve 5 Ağustos'ta kaldırılan anayasanın 370'inci maddesinin, bu bölgeye sadece ayrılıkçılık ve terörizm verdiğine" ilişkin skandal bir açıklama yaptı.

DEMOGRAFİYE MÜDAHALE EDECEK

Modi, daha önce ülkenin diğer bölgeleriyle Cammu Keşmir arasında entegrasyon sorunu olduğunun altını çizerek, bunun artık değişeceğini söyledi. Modi bu sözleriyle bölgede demografik değişime yönelik hamleler yapılacağını da kabul etmiş oldu. Cammu Keşmir bölge nüfusunun yüzde 702ini Müslümanlar oluşturuyor. Modi hükümetinin son hamelsiyle ölgeye yoğun miktarda Hindu nüfusun yerleşitirilmesi bekleniyor.

DEMİR ADAM PATEL'E ADADI

  • Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının, ülkenin bağımsızlık mücadelesindeki liderlerinden Patel'e adandığına işaret eden Modi, "Serdar Patel'den ilham alarak tüm ülkenin duygusal, ekonomik ve anayasal birliğine odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. İngiliz sömürgecilerin 1947'de ülkeden ayrılmasından sonra Hindistan'ın ilk içişleri bakanı olan ve "Hindistan'ın Demir Adamı" diye anılan Patel, bağımsızlık sonrası dönemde çeşitli eyaletlerin bütünleşmesinde önemli rol oynamıştı.

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