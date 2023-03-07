CANiK global marka yolculuğunu Almanya’da başarıyla sergiledi.

"Almanya’nın Nürnberg şehrinde gerçekleşen iki önemli fuarda yer aldığımız için çok mutluyuz. Bugün tüm dünya, Türkiye’nin savunma sanayinde ne kadar geliştiğine ve nasıl bir hızla gelişmeye devam ettiğine şahitlik ediyor. Bizler bu başarının bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Türk savunma sanayi ve CANiK olarak, kendi teknolojimizi ve konseptlerimizi tüm dünyaya bu önemli fuarlar sayesinde birinci ağızdan aktarabiliyoruz. Bugün, Amerika ve diğer kıtalarda olduğu gibi CANiK’in Avrupa’da da sektöre yön veren saygın bir noktaya geldiğini görmek bizlere ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi ispat ediyor. Bizi ziyaret eden binlerce ziyaretçi ve değerli fuar katılımcılarına şükranlarımı sunuyorum.’’