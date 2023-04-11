Çanlar Trump ve Biden ile Pence için çalıyor: ABD'de üst düzey Kongre üyeleri 'gizli belgeler' için incelemeyi başlatıyor

ABD'de üst düzey Kongre üyeleri, Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde çıkan "gizli belgeleri" inceleyecek.

Washington merkezli yayın kuruluşu Punchbowl News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Biden, Trump ve Pence'in evinde çıkan "gizli" ibareli belgeleri, Kongre'nin üst düzey üyesi Cumhuriyetçi ve Demokrat sekiz milletvekilinden oluşan ve en gizli dosyalara erişimi bulunan "Sekizli Çete" şeklinde isimlendirilen milletvekili grubuna gönderdi.

Milletvekilleri, Biden'ın evinde ve ofisinde, Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde ve Pence'in de Indiana'daki evinden çıkan "gizli belgeleri" inceleyecek.

Temsilciler Meclisi ve Senato'daki istihbarat komiteleri, uzun süredir gizli belgelerin ele alınması ve saklanması konusunun önemini vurgulayarak, söz konusu belgelere erişmeyi istiyor ve bu konuda yürütülen çalışmalar hakkında Adalet Bakanlığından bilgi talep ediyordu.

Adalet Bakanlığı ise belgelerin "devam eden bir soruşturmanın parçası" oldukları için Kongre'ye verilmesine karşı çıkıyordu. Ancak Adalet Bakanı Merrick Garland, geçen ay belgelerin yakında paylaşılabileceğini söylemişti.

ABD'de "gizli belgeler" sorunu

Eski ABD Başkanı Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos 2022'de FBI ajanlarınca aranmış ve burada çok sayıda "gizli belge" bulunmuştu.

FBI, ocak ayında ise Başkan Joe Biden'ın Delaware'deki konutunda ve kurucusu olduğu Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde gizli belgeler bulmuştu.

Pence'in ise Indiana'daki evinde, 2017-2021 yıllarında Trump döneminde başkan yardımcılığı görevinden kalma "az sayıda" gizli belgenin bulunduğu aktarılmıştı.