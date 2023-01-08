Cape Town Başkonsolosluğu açılıyor

Afrika açılımı kapsamında büyük projelere imza atan Türkiye, diplomatik misyon çalışmalarına 2023 yılında da devam ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gerçekleştireceği Afrika ziyareti kapsamında yarın Güney Afrika’da Türkiye’nin Cape Town Başkonsolosluğu’nun açılışını gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika’dan başlayarak beş ülkeyi kapsayan Afrika turuna başlıyor. Pazar günü başlayacak olan Afrika ziyaretinde Çavuşoğlu, Zimbabwe, Ruanda, Gabon ve Sao Tome ve Principe’yi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde ülkelerle ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanısıra Afrika Ortaklık Politikası konuları gündemi meşgul edecek.

AFRİKA’DA TEMSİLCİLİKLER KATLANIYOR

Afrika kıtasındaki temsilcilik sayısını 44 yükselterek kıtadaki etkinliğini artıran Türkiye, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Güney Afrika ziyaretinde açılacak olan Cape Town Başkonsolosluğu ile Afrika açılımını sürdürecek. 2002’de Afrika’daki büyükelçilik sayısı 12 olan Türkiye’nin, 2002 sonrası uyguladığı Afrika açılımı ile bu sayı 44’e yükseltildi ve son 15 yılda Afrika’da en fazla büyükelçilik açan ülke oldu.

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