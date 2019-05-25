Casusluktan yargılanacak

Julian Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

İADE İÇİN YENİ SUÇLAMALAR

ABD, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ülkeye iadesi için yeni suçlamalar ortaya attı. Adalet Bakanlığı, Assange'a, "Casusluk Kanunu" kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 yeni suçlama yöneltildiğini bildirdi. Assange'ın, ABD ordusunda istihbarat analisti olarak çalışan Chelsea Manning ile binlerce sayfa gizli bilgiyi ele geçirdiği öne sürüldü.

WIKILEAKS REDDETTİ

Yeni suçlamalar arasında Orta Doğu ve Çin'deki gizli kaynakları tehlikeye atmak da yer alıyor. Wikileaks ise, bu suçlamaları "çılgınlık" diye niteledi. Wikilieaks kurucusunu gazeteci olmamakla suçlayan Adalet Bakan Yardımcısı John Demers, "Sorumluluk sahibi hiçbir aktör, gazeteci ya da herhangi bir kişi, gizli kaynaklar olduğu kişilerin adını bu kişileri büyük tehlikeye attığını bile bile açık etmez" dedi.

NE OLMUŞTU?

Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Washington yönetimi, büyükelçilikte 11 Nisan'da gözaltına alınan ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanan Assange'ın kendilerine iadesini istiyor.