Çatışmalar başladı savaş yeniden kızışıyor: Rusya yeni bir karşı saldırı dalgası başlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın mayıs sonu ya da yaz aylarında Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırı hazırladığını ancak kendi savaş planının net olduğunu söyledi. "Bir plan var, plan açık." diyen Zelenski,"Size ayrıntıları söyleyemem" dedi.