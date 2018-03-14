DünyaÇavuşoğlu çözüm için Rusyada
ASYA

Çavuşoğlu çözüm için Rusya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus Mevkidaşı Lavrov, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 6. Toplantısı içi Moskova'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Bugünkü görüşme Türkiye'de yapılacak üçlü Soçi Zirvesi ve Astana'da yapılacak toplantı öncesinde önem arz ediyor" dedi. Lavrov, mevkidaşı ile söz konusu çözümün nasıl gerçekleştirileceği konusunu da görüşeceklerinin altını çizdi.

Haber MerkeziAA
Lavrov, mevkidaşı ile söz konusu çözümün nasıl gerçekleştirileceği konusunu da görüşeceklerinin altını çizdi.
Lavrov, mevkidaşı ile söz konusu çözümün nasıl gerçekleştirileceği konusunu da görüşeceklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü görüşme Türkiye'de yapılacak üçlü Soçi Zirvesi ve Astana'da yapılacak toplantı öncesinde önem arz ediyor." dedi.

Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 6. Toplantısı'na katıldı.

Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konukevi'nde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 3 Nisan'da Türkiye'de gerçekleştirilecek ÜDİK toplantısının verimli geçmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.

  • Menbiç görüşmesi ertelenebilir
  • Bakan Çavuşoğlu, Rex Tillerson'ın görevden alınması sebebiyle 19 Mart'ta ABD'de yapılması planlanan Menbiç görüşmelerinin de ertelenebileceğini açıkladı.

Uluslararası platforma ilişkin birçok konu konuşulacak

Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı'na ilişkin çalışmaların başarılı şekilde ilerlediğini belirten Lavrov, ayrıca ekonomik alanda son derece olumlu iş birliklerinin olduğunu ifade etti.

Lavrov, bölgesel konulara da işaret ederek başta Suriye olmak üzere Ortadoğu, Kafkasya, Ukrayna, Orta Asya gibi uluslararası platformlardaki birçok mesele hakkında fikir alışverişinde bulunmayı amaçladıklarını anlattı.

Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran'ın yürüttüğü Astana görüşmeleri ve ayrıca Soçi'de yapılan toplantının ülkede siyasi çözüme katkıda bulunduğunu hatırlatan Lavrov, mevkidaşı ile söz konusu çözümün nasıl gerçekleştirileceği konusunu da görüşeceklerinin altını çizdi.

Lavrov, "Dolayısıyla gündemimiz son derece verimli ve zengin olacak." diye konuştu.

Çavuşoğlu da toplantı vesilesiyle Moskova'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke liderlerinin, ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve bölgesel konulardaki iş birliğinin güçlendirilmesi için ortak irade gösterdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, kendilerinin de bu doğrultuda birlikte çalışacaklarını söyledi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı gibi tarihi öneme sahip projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, ekonomik ilişkilerin de her alanda geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, 3 Nisan'da Türkiye'de yapılacak ÜDİK toplantısının hazırlıklarını da ele alacaklarını kaydederek "Bugünkü görüşme Türkiye'de yapılacak üçlü Soçi Zirvesi ve Astana'da yapılacak toplantı öncesinde önem arz ediyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'deki süreç devam ederken Astana ve Soçi ruhunu da birlikte devam ettireceklerinin belirtti.

İki ülke arasındaki son ÜDİK Toplantısı geçen yıl 11 Mart'ta Rusya’nın başkenti Moskova'da düzenlenmişti.

İki dışişleri bakanı, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Akkuyu'nun temelini Erdoğan ve Putin atacak
EKONOMİ
Akkuyu'nun temelini Erdoğan ve Putin atacak

Bayern Münih'in yıldızı Wagner Beşiktaş taraftarına şapka çıkardı
Spor

Bayern Münih'in yıldızı Wagner Beşiktaş taraftarına şapka çıkardı

Bayern Münih'in Brezilyalı yıldızı Beşiktaş'la oynadıkları Şampiyonlar Ligi rövanş maçından sonra siyah beyazlı tribünlerin önünden geçerek şapka çıkardı. Başarılı oyuncunun bu hareketi tribünlerden alkışlı karşılık buldu.
Vagner Love Şampiyonlar Ligi'ndeki suskunluğunu bozdu
Spor

Vagner Love Şampiyonlar Ligi'ndeki suskunluğunu bozdu

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Vagner Love, Bayern Münih maçında takımının ilk golünü attı. İlk yarıdaki oyunuyla eleştirilerin hedefi olan tecrübeli isim böylelikle 27 Ekim 2011'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol atmış oldu.
Alman gazeteciler Vodafone Park'ta şaşkına uğradı
Spor

Alman gazeteciler Vodafone Park'ta şaşkına uğradı

Beşiktaş'ın Bayern Münih'le oynadığı karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ve top rakip takıma geçtiği zaman çıkarttıkları ıslık sesiyle adeta kulakları sağır etti. Alman gazeteciler yanlarında getirdikleri desibel ölçerle stadyumdaki ses seviyesinin geldiği noktayı test etti.
TSK'dan Suriye sınırına askeri araç takviyesi
Gündem

TSK'dan Suriye sınırına askeri araç takviyesi

Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a geldi. Askeri araçlar daha sonra güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti
Gündem

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti

Adana’da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun yapılan DNA testi sonucu ile bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuğun ailesi ise olaya isyan ederek suçluların cezasını çekmesini istedi.

KAPAT

YUKARI