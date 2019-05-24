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ASYA

Çavuşoğlu Nazarbayev ile görüştü

Çavuşoğlu Nazarbayev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusunda liderliği, gayretleri ve vizyonu için Nazarbayev'e bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı. Türk Konseyi'nin kurulmasında ve bugünkü duruma gelmesinde büyük emeği olan Nazarbayev'in, ömür boyu Türk Konseyi'nin onursal başkanı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Türk dünyasının lideri ve Ak Sakalı olarak her zaman yanımızda ve başımızda olmasından büyük kıvanç duyuyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusunda liderliği, gayretleri ve vizyonu için kendisine (Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e) bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

  • Bakan Çavuşoğlu, Nazarbayev ile başkent Nur Sultan'da yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Ak Sakal Elbaşı Nazarbayev'in kurucu cumhurbaşkanı olarak Kazak halkı ve Kazakistan için ortaya koyduğu vizyonu her zaman takdir ettiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusunda liderliği, gayretleri ve vizyonu için kendisine bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Nazarbayev'in, Türk dünyasının birleşmesi için çaba sarfettiği ve büyük bir vizyon ortaya koyduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu girişim sayesinde Türk Konseyi'nin kurulduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "Kendisinin ve üye ülkelerin devlet başkanlarının gayretleriyle, Türk Konseyi her geçen gün daha görünür, daha aktif bir örgüt haline gelmiştir" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türk dünyasına yaptığı liderlik ve Türk Konseyi'ne yaptığı katkılardan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nazarbayev'e "Türk Konseyi'nin Onursal Başkanlığı" unvanının verilmesi teklifinde bulunduğu hatırlattı. Çavuşoğlu, diğer üye ülkelerin cumhurbaşkanlarının da desteğiyle Nazarbayev'e bu unvanın verilmesi kararı alındığını hatırlattı.

Türk Konseyi'nin kurulmasında ve bugünkü duruma gelmesinde büyük emeği olan Nazarbayev'in, ömür boyu Türk Konseyi'nin onursal başkanı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Türk dünyasının lideri ve Ak Sakalı olarak her zaman yanımızda ve başımızda olmasından büyük kıvanç duyuyoruz" dedi.

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Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda kendisini ve Türk heyetini kabul eden Nazarbayev'e teşekkür etti.

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