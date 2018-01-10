Çavuşoğlu'ndan KKTC'ye 'başkanlık' tavsiyesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin soruları cevapladı. Çavuşoğlu, "KKTC'de de başkanlık sistemi tartışılıyor. Olabilir. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun şimdiden faydasını görüyoruz" dedi.
- KKTC vatandaşları geçtiğimiz günlerde yeni hükümetini belirlemek için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre yarışı oyların yüzde 35'inden fazlasını alan mevcut Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün Ulusal Birlik Partisi kazandı. Rum Kesimi'nde ise 28 Ocak'ta sandığa gidilecek.
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