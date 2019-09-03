Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı. Çekya Başbakanı Babis, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Haber Merkezi 03 Eylül 2019, 18:43 Son Güncelleme: 03 Eylül 2019, 18:46 AA