Çekya’dan Türkiye'ye Afganistan teşekkürü

Afganistan’da Taliban yönetiminden kaçan binlerce kişinin Kabil Havalimanı’ndan tahliyeleri devam ederken, Çek Cumhuriyeti'nden tahliyelere destek olan Türkiye’ye teşekkür geldi.
TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR
Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Jan Havranek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çekya’nın Afganistan’dan tahliye çalışmalarına 24 saat kesintisiz destekleri için tüm NATO müttefiklerimize teşekkür ederiz. Tahliye uçaklarımıza iniş ve kalkışları, güvenli erişim ve pist sağlama konularındaki destekleri için Türkiye ve ABD’ye özellikle teşekkür ederiz" dedi.
- Çekya, Afganistan’da yaşananlar sonrası ülkede bulunan Çek vatandaşlarını, Çekya’da daimi oturumu olanlar ile Afganistan’da Çek ordusuna tercümanlık yapan Afganları tahliye etmeye başlamıştı. Çekya şimdiye kadar Kabil'den üç defa tahliye uçuşu gerçekleştirdi.