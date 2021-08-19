Çekya’dan Türkiye'ye Afganistan teşekkürü Çek Cumhuriyeti, Afganistan'daki tahliye çalışmaları için Türkiye'ye özel olarak teşekkür etti. Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Jan Havranek, Türkiye'nin uçakların iniş kalkışlarını sağladığını ve güvenli erişim sunduğunu söyledi. Çekya, şimdiye kadar Kabil'den üç defa tahliye uçuşu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2021, 12:33 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2021, 12:52 İHA