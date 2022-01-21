Cenevre'de kritik ABD-Rusya zirvesi: Blinken'den canlı yayında gözdağı 'Sert karşılık alır'

Avrupa'daki savaş endişelerinin gölgesinde ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililer bugün Cenevre'de bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un liderliğindeki heyetler bir zamanlar Soğuk Savaş'ın önemli bir kavşak noktası olan Cenevre'de Rusya-Ukrayna gerilimini masaya yatırdı.

Kritik görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Rusya Ukrayna halkı için tahdit değildir" dedi.

Askerlerin bölgeye konuşlandırılmasının 'ihtiyaç sonrası' gerçekleştiğini belirten Lavrov, "Ukrayna'ya saldırmayı planladığımızı söylüyorlar ama biz asla bunu amaçlamadığımızı belirtiyoruz" dedi.

NATO'nun SSCB'ye karşı kurulduğunu belirten Lavrov sözlerine şöyle devam etti:

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"Doğu Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda üye olmak isteyen devletler var ve biz NATO'nun daha fazla genişletilmesinin hata olduğunu düşünüyoruz."

"Karşı taraf sürekli endişeli olduğunu söyledi" diyen Lavrov, "Biz de endişeliyiz üstelik bizim endişelerimiz bunlar yalnızca hayali bir tehditle ilintili değil biz gerçek olgular konusunda endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Buradaki çaba aslında her bir ayrıntıya girme çabası. Ama bunun şu anda faydalı olacağı konusundan emin değilim. Doğru yolda mıyız değil miyiz, onu şu anda söylemem ama yazılı olarak ABD'nin bizim sorduğumuz sorulara cevabını aldıktan sonra değerlendirme yapacağız' dedi.

LAVROV'U KIZDIRAN SORU

Bu konu hakkında detay paylaşması istenilmesi üzerine basın toplantısında ilginç anlar yaşandı.

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'ABD'den yazılı bir yanıt talep ediyorsunuz. Bunu biraz netleştirebilir misiniz bizim için?' sorusu üzerine Lavrov, 'Şimdi her şeyi size anlatmam gerekiyor mu?' dedi.

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Lavrov sözlerine şöyle devam etti:

"Dombass bölgesini Minsk anlaşması hazırlanırken görüşmüştük. Fransa ve Almanya'nın da bu konu ile ilgili çabaları vardı. İster özel statü olsun, ister özerklik olsun verilen karara saygı duyulması gerekiyor. Bir kez daha seçimlerin yapılması önemli. Almanya ve Fransa ile de görüştük, bugün de dile getiriyorum. Kiev rejiminin orada yaptığı çalışmaların durdurulması gerekiyor."

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

"Macron'un Avrupa'nın kapasitesini artırmak için çalıştığını biliyoruz ve güçlü bir şekilde bir etki yaratmak istediklerini biliyoruz. Ancak Macron'un Rusya'ya karşı sıkı bir duruşa ihtiyacı var dediğini ben duymadım."

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'Bugün etki konusunu çok konuştuk. Bu etkiler günlük politikaların bir sonucu. İstikrarsızlık dediğiniz zaman bu bir çok şeyden besleniyor. AB'nin şuan davranışına baktığında kendileri çok şey yapmak istiyor ama başkalarının hiçbir şey yapmasına izin vermiyorlar.'

'Avrupa ülkelerin Çin ve Rusya ile ilişki kurmalarını istemiyorlar. Bölgenin kontrolünün başkasına geçmesini istememekle beraber etki alanlarını genişletmek istiyorlar. Bugün Sayın Blinklen'le de görüştük. Gerekli güvenliğin sağlanması için Avrupa ve Rusya'nın işbirliği içinde olmasını istiyoruz.'

BLINKEN'DAN YANIT GELDİ

Lavrov ile diplomatik sürecin devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Blinken 'Bu tamamen Rusya'ya bağlı hangi yolu seçeceklerine bağlı' dedi.

Blinken, 'Müttefiklerimiz ve ortaklarımız ile konuştuktan sonra Rusya ile endişelerimizi ve düşüncelerimizi yazılı bir şekilde önümüzdeki hafta paylaşabileceğimizi söyledik' dedi.

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Blinken sözlerine şöyle devam etti:

"Burada zaten büyük bir sonuca varmayı beklemiyorduk ama birbirimizin endişelerini anlama konusunda net bir yola girdiğimizi düşünüyorum."

"Rusya Ukrayna'yı 2014'de işgal etti, Kırım'a el koydu. Rus yetkililer Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerini belirtiyorlar. Bunu duyduk ama şu an herkesin görebildiği şeylere bakıyoruz önemli olan sözler değil eylemler.

Rusya dünyayı ikna etmek istiyorsa en iyi hamle güçlerini sınırdan çekmesi olur."