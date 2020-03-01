Cenevre’den sonuç çıkmadı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 26 Şubat'ta başlayan Libya siyasi görüşmelerinin ilk turundan sonuç alınamadı. BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i temsil eden heyetlerin katılımıyla başlaması planlanan görüşmelerde, Libya'da kalıcı ateşkese ilişkin somut bir adım atılamadı. BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, 2'nci tur için mart ayı sonlarına doğru tarafları tekrar Cenevre'ye davet edeceğini bildirdi.

HAFTER ÇATIŞMASIZLIĞI İHLAL ETTİ

Salame, Hafter milislerinin Trablus Havaalanı'nı cuma sabahı vurduğunu ve başkentin pek çok bölgesinin bombardımana tutulduğunu hatırlatarak çatışmasızlık anlaşmasının ihlal edildiğini kaydetti. Ghassan Salame, Libya krizine çözüm bulmak 3 farklı masada kurulan, "askeri, ekonomik ve siyasi" müzakerelerin devam etmesinde ısrarcı olduğunun altını çizerek, "Bundan dolayı tüm tarafları 12 Ocak'ta varılan çatışmasızlık anlaşmasına saygı duymaya davet ediyorum" diye konuştu.

'BAZI HEYET ÜYELERİ ÇEKİLDİ'

Cenevre'deki siyasi müzakerelere katılmak için gelen bazı heyet üyelerinin "kendilerine gelen talimatla" görüşmelerden çekildiğini aktaran Salame, bu kişilerin hangi tarafı temsil ettiğini ise söylemedi. Ghassan Salame, 3 gün boyunca verimli görüşmeler gerçekleştirmelerine rağmen görüşmelerden somut bir sonucun çıkmadığı mesajını verdi. Salame, Libya'daki çatışmaların bölgesel bir savaşa yol açabilecek potansiyele sahip olduğu uyarısında da bulunarak, sivillere yönelik saldırıların savaş suçu olduğunu anımsattı. İsim vermeden darbeci Hafter'in saldırılarını "şiddetle kınayan" Ghassan Salame, "müzakere yollarının bombardıman altında devam edemeyeceği" ve ülkede ateşkese saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

“KINAMALAR SALDIRILARI DURDURMUYOR!”

UMH sözcüsü Muhammed Kununu ise, kınama kararını eleştirerek, BM'nin kınamalarının darbeci asker Halife Hafter'in saldırılarını durdurmadığını kaydetti. Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada "BM'nin kınamaları, Hafter milisleri tarafından düzenlenen bombardımanları durduramadı, kendimizi savunma hakkını kullanmadıkça da duramayacak" ifadelerini kullandı. Kununu, çetelerin sivil yerleşimleri bombalamasının tüm diyalog çabalarını başarısızlığa uğratma gayreti olduğuna dikkat çekti. "Libya'nın geleceğinde barış olması için füze rampalarının susturulması ve sivillerden uzaklaştırılması şarttır" diyen Kununu, tüm vatandaşlara, lejyonerlerden ve Trablus'un güneyindeki işgalci çetelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Hafter’e ağır darbe

Belkasım Hafter

UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu’nda, Hafter milislerinin konuşlandığı 11 mevzi bombalandı. Operasyon Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma günü başkent Trablus’un güneyi ve Trablus’un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’na ve başkentteki sivil yaşam alanlara yapılan roket saldırılarına karşılık verildi. Hafter’e bağlı milisler, cuma günü 25’i Mitiga Havalimanı’na olmak üzere, başkent Trablus’a 60’dan fazla füze fırlatmıştı. UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise katıldığı bir yerel televizyonda, “Trablus’un güneyindeki bütün Hafter mevzilerini vuracağız” demişti. Öte yandan Hafter’in hedef aldığı Mitiga Havalimanı’nda uçuşların yeniden başladığı kaydedildi.

REKLAM