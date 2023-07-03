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Cenin'de katliam yapan İsrail'e Filistin yönetiminden cevap: Tel Aviv'le tüm iletişimi kesme kararı alındı

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin kentine bugün düzenlediği hava saldırısı ve baskın sonucu sekiz Filistinli şehit oldu, 10'u ağır 50 Filistinli yaralandı. Söz konusu alçak saldırıya Filistin yönetiminden cevap geldi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin Cenin'e yönelik saldırıya cevap olarak İsrail tarafıyla tüm iletişimi ve görüşmeleri kesme, güvenlik koordinasyonunu durdurmayı da devam ettirme kararı aldığını söyledi.

22:16 . 3/07/2023 Pazartesi
AA
Filistin yönetimi Cenin saldırısına yanıt olarak İsrail'le tüm iletişimi kesme kararı aldı.

Filistin yönetimi Cenin saldırısına yanıt olarak İsrail'le tüm iletişimi kesme kararı aldı.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırısına yanıt olarak Tel Aviv'le tüm iletişimi kesme kararı aldığını duyurdu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Ramallah'ta Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde düzenlenen olağanüstü toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

"Filistin yönetimi, Cenin'e yönelik saldırıya yanıt olarak İsrail tarafıyla tüm iletişimi ve görüşmeleri kesme, güvenlik koordinasyonunu durdurmayı da devam ettirme kararı aldı." ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca daha önce Ürdün'ün Akabe ile Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail'le varılan son anlaşmaların da "artık geçerli olmadığı" kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne

İşgalci İsrail'in Cenin'de düzenlediği saldırı ve baskın

İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 50 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.



#Cenin
#Ebu Rudeyne
#Filistin
#israil
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