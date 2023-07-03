Cenin'de katliam yapan İsrail'e Filistin yönetiminden cevap: Tel Aviv'le tüm iletişimi kesme kararı alındı

"Filistin yönetimi, Cenin'e yönelik saldırıya yanıt olarak İsrail tarafıyla tüm iletişimi ve görüşmeleri kesme, güvenlik koordinasyonunu durdurmayı da devam ettirme kararı aldı." ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca daha önce Ürdün'ün Akabe ile Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail'le varılan son anlaşmaların da "artık geçerli olmadığı" kaydedildi.