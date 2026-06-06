CENTCOM: İran tarafından fırlatılan füzeler ve İHA'lar imha edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, İran tarafından Hürmüz Boğazı ve bölgedeki Körfez komşularına doğru fırlatılan çok sayıda balistik füze ile İHA'yı başarıyla engellediği belirtildi. İran'ın, CENTCOM tarafından Hürmüz Boğazı'na yönelen 4 adet tek yönlü taarruz İHA'sının düşürülmesinden saatler sonra Kuveyt ve Bahreyn'e 7 balistik füze fırlattığı bildirildi. İmha edilen İHA'ların bölgesel deniz trafiği için acil bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.