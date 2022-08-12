Dünya Cerablus ve Azezde Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı
ORTADOĞU

Cerablus ve Azez'de Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Esad ve muhalif grupları barıştıracağız" açıklamasından sonra Suriye’nin kuzeyinde yer alan ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolündeki Cerablus ve Azez kentlerinde Türkiye karşıtı gösteriler düzenlendi. Türk bayrağını ateşe veren Suriyeli muhalifler, TSK'ya ait zırhlı araçları taşladı.

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Haber Merkezi Diğer
Cerablus ve Azezde Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı
Muhalif olduğu öne sürülen kişiler Azez kentinde Türk bayrağını ateşe verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nda Suriye konusunda yıllar sonra politika değişikliğinin işaretlerini vererek, "Suriye içinde belirli ajandası olan teröristleri temizlemek için bu operasyonları yapıyoruz. Astana’nın amacı bu sorunu çözüme kavuşturmak. Bunun yolu da diplomasi masasından geçiyor. Muhalefetle Suriye rejimini bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde anlaşma olmaz. Artık 11 yılı geçti. Çok insan öldü, çok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar ülkesine dönmeli. Bunun için kalıcı barış olması lazım. Ateşkes olmadan yeniden inşa konusunda kimse yardım etmek istemiyor. Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun "Esad ve muhalif grupları barıştıracağız" açıklamasından sonra Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Azez ve Cerablus bölgelerinde hareketlilik yaşandı.

TÜRK BAYRAĞINI YAKTILAR

Türk bayraklarını yakan bir grup gösterici, Türkiye’nin yapmış olduğu bölgedeki hizmetleri de hedef aldı. Osmanlı millet bahçesinin önündeki Ay yıldız tahrip edildi, ÖSO bayrakları açıldı.

TÜRKİYE ALEYHİNDE SLOGANLAR

Kentte konvoylar yaparak Türkiye karşıtı slogan atan ÖSO taraftarları, Esad ile barışmayacaklarını ileri sürdü.

TSK ZIRHLISINI TAŞLADILAR

Azez Emniyet Müdürlüğünü basan bir grup, TSK'ya ait zırhlıları taşladı. Suriye’de görevli olan tüm TSK personeli alarm durumuna geçti.

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Azez'deki roketli saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Halep kentinde yer alan Azez kentinde düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Öte yandan patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırı anında sokakta bulunan sivillerin panik halinde güvenli yerlere doğru kaçtığı görüldü.

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