Cerablus ve Azez'de Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nda Suriye konusunda yıllar sonra politika değişikliğinin işaretlerini vererek, "Suriye içinde belirli ajandası olan teröristleri temizlemek için bu operasyonları yapıyoruz. Astana’nın amacı bu sorunu çözüme kavuşturmak. Bunun yolu da diplomasi masasından geçiyor. Muhalefetle Suriye rejimini bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde anlaşma olmaz. Artık 11 yılı geçti. Çok insan öldü, çok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar ülkesine dönmeli. Bunun için kalıcı barış olması lazım. Ateşkes olmadan yeniden inşa konusunda kimse yardım etmek istemiyor. Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu'nun "Esad ve muhalif grupları barıştıracağız" açıklamasından sonra Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Azez ve Cerablus bölgelerinde hareketlilik yaşandı.
TÜRK BAYRAĞINI YAKTILAR
Türk bayraklarını yakan bir grup gösterici, Türkiye’nin yapmış olduğu bölgedeki hizmetleri de hedef aldı. Osmanlı millet bahçesinin önündeki Ay yıldız tahrip edildi, ÖSO bayrakları açıldı.
TÜRKİYE ALEYHİNDE SLOGANLAR
Kentte konvoylar yaparak Türkiye karşıtı slogan atan ÖSO taraftarları, Esad ile barışmayacaklarını ileri sürdü.
TSK ZIRHLISINI TAŞLADILAR
Azez Emniyet Müdürlüğünü basan bir grup, TSK'ya ait zırhlıları taşladı. Suriye’de görevli olan tüm TSK personeli alarm durumuna geçti.