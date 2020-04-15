Çernobil kundakçıları yakalandı

Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan'da başlayan ve radyasyon seviyesini artırarak endişelere yol açan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "26 Nisan 1986'dan aldığımız dersleri hatırlıyoruz. Kimse sizden gerçekleri gizlemeyecek. Bugünkü gerçek, durumun kontrol altına alındığı... Kiev ve çevresinde radyasyon miktarı normal seviyede" dedi.

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BBC'nin haberine göre; halka paniğe kapılmama çağrısı yapan Zelenskiy, Çernobil'deki yasak bölgede alevlerin tamamen söndürüldüğünü, nükleer santral, radyoaktif atık depoları ve kritik öneme sahip diğer objeler için herhangi bir risk bulunmadığını söyledi.

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Dumanlar yükselmeye devam ediyor

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko da yangının söndürüldüğünü, ancak bazı bölgelerde kuru ot ve çalılıklarda dumanların yükselmeye devam ettiğini açıkladı.