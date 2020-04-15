Dünya Çernobil kundakçıları yakalandı
AVRUPA

Çernobil kundakçıları yakalandı

Ukrayna'da bulunan ve 1986 yılında nükleer felaketin yaşandığı Çernobil'de günlerce süren orman yangınını çıkaran kişilerin yakalandığı, alevlerin ise tamamen söndürüldüğü açıklandı.

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Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan'da başlayan ve radyasyon seviyesini artırarak endişelere yol açan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "26 Nisan 1986'dan aldığımız dersleri hatırlıyoruz. Kimse sizden gerçekleri gizlemeyecek. Bugünkü gerçek, durumun kontrol altına alındığı... Kiev ve çevresinde radyasyon miktarı normal seviyede" dedi.

34 yıl önce nükleer felaketin yaşandığı Çernobil’de orman yangını radyasyon seviyesini 16 kat arttırdı
DÜNYA
34 yıl önce nükleer felaketin yaşandığı Çernobil’de orman yangını radyasyon seviyesini 16 kat arttırdı
  • BBC'nin haberine göre; halka paniğe kapılmama çağrısı yapan Zelenskiy, Çernobil'deki yasak bölgede alevlerin tamamen söndürüldüğünü, nükleer santral, radyoaktif atık depoları ve kritik öneme sahip diğer objeler için herhangi bir risk bulunmadığını söyledi.

Çernobil'deki yangın nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı
DÜNYA
Çernobil'deki yangın nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı

Dumanlar yükselmeye devam ediyor

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko da yangının söndürüldüğünü, ancak bazı bölgelerde kuru ot ve çalılıklarda dumanların yükselmeye devam ettiğini açıkladı.

  • Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı Pripyat kenti yakınlarında 4 Nisan'da başlayan orman yangını geniş bir alana yayılmış, alevlerin nükleer santralin ve radyoaktif atıkların bulunduğu bölgeye yaklaşması endişelere neden olmuştu.
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