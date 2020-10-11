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AVRUPA

Çernobil'de bulundu: Kuş büyüklüğünde kelebek!

Ukrayna’nın Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervinde kuş büyüklüğünde bir kelebek bulundu. Uzmanlar, bunun Ukrayna ve Avrupa’da yaşayan ve kanat boyunun 110 milimetreye kadar ulaşabildiği en büyük kelebek türlerinden biri olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Bulunan kelebek kuş büyüklüğünde.
Bulunan kelebek kuş büyüklüğünde.

Ukrayna’nın Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervinde, görenleri hayrete düşüren bir kelebek bulundu.

Çernobil'de keşfedilen kelebeğin bir kuş büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

MAVİ KURDELA KELEBEĞİ

Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervi uzmanları Facebook sayfalarından mavi kurdela kelebeğinin (Catocala fraxini) kendilerine doğru nasıl uçtuğunu paylaştı.

TÜRÜNÜN EN BÜYÜĞÜ!

Uzmanlar, bunun Ukrayna ve Avrupa’da yaşayan ve kanat boyunun 110 milimetreye kadar ulaşabildiği en büyük kelebek türlerinden biri olduğunu belirtti.

Mavi kurdela kelebeğinin geceleri aktif olduğunu ve ışığa doğru uçtuğunu belirten uzmanlar, yağmurların durmasından hemen sonra kelebeği en sevdiği ağaç olan kavak ağacına bırakacaklarını kaydetti.

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