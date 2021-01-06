Çeyrek asır geçmesine rağmen Bosna'daki savaşta ölen 7 bin 571 kişi hala bulunamadı

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen, savaşta hayatını kaybeden 7 bin 571 kişi hala bulunamadı.

Öldürüldükten sonra toplu ya da tek başına gömülen bu savaş kurbanları, Bosna'daki savaşın yaralarının hala kapanmamasının en büyük sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

Binlerce aile, çeyrek asırdır en sevdiklerinin en azından birkaç kemiğine ulaşıp onları layıkıyla toprağa vermek için bekliyor.

Aradan 25 yıl geçmesine rağmen hala bu kadar çok kayba ulaşılamaması, bu kişilerin gömüldükleri yerlere dair bilgilerin saklanmasına bağlanıyor.

Kayıpların gömülü oldukları toplu mezarların tespit edilmesi çalışmaları her geçen gün daha da zorlaşırken, bu mezarların nerede olduklarını açıklayacak kaynaklar da azalıyor.

REKLAM

OYNAT 01:57 Unutulmaz yangın: Srebrenitsa… Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusu, “Krivaya 95 Harekatı"nın bir parçası olarak Srebrenitsa'yı işgal etti. Sırp ordusu, kısa süre içerisinde 8 binden fazla Müslüman'ı katlederek, II. Dünya Savaşından sonra Avrupa'da yapılan en büyük insan katliamı ve etnik soykırım olarak dünya tarihine kazındı. 11 Temmuz 1995'in 22'nci yılında Boşnakların acısı hala tazeliğini koruyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Koronavirüs arama çalışmalarını yavaşlattı

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, tüm bu sorunların yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da 2020 yılındaki arama çalışmalarını yavaşlattığını kaydetti.

Bosna Hersek genelinde hala tespit edilemeyen onlarca toplu mezar olduğunu varsaydıklarını söyleyen Fazlic, "Arama ekiplerimiz 2020'de yaklaşık 1000 kez sahada çalışma yaptı. 62 savaş kurbanının daha cesedine ulaştık. Bunların 51'inin kimlik tespiti yapıldı." dedi.

Fazlic, bu sayıların beklentilerinin çok altında olduğunu kaydederek "Karşılaştığımız en temel sorun, kayıpların toplu ya da tek başlarına olarak gömüldükleri mezarların yerlerine dair doğru ve güvenilir bilgilerin eksik olması." diye konuştu.

DÜNYA Bosna Hersekli liderler Rus Bakan Lavrov ile görüşmeyi reddetti: Bosna Hersek'in de bir gururu var

Mezarların yerini bilenler susmayı tercih ediyor

Cesetlerine hala ulaşılamayan savaş kurbanlarının, ülkenin herhangi bir yerindeki toplu mezarda olabileceğini kaydeden Fazlic, "Cesetlerin nerede olduğunu bilenler hala susmayı tercih ediyor. Bosna Hersek'te hala 7 bin 571 kişinin bedeni aranıyor. Bu çok büyük bir sayı." dedi.

REKLAM

Fazlic, kayıpların bulunması için yürütülen çalışmalarda oldukça zor bir evreye girildiğini vurgulayarak "Kayıpların nerede bulunduklarını gösterecek tüm kaynaklar tükendi. Yeni bilgilere ve yeni yöntemlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 10 Her yıl 11 Temmuz'da soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek törene, Türkiye adına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılacak. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve yıllar sonra toplu mezarlarda bulunan 33 kurbanın cenazesi ise öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek. Sabahın erken saatlerinden itibaren Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelmeye başlayan binlerce insan, mezarları ziyaret edip dua okudu. Yurt dışı ve yurt içinden gelen binlerce insan, bu acılı günde kurban yakınları ile dayanışma içinde olduklarını gösterdi. Savaş yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından dün akşam anıt mezarlığa taşınan yeşil çuhaya sarılı tabutların başında da hüzün hakim. Kurban yakınları, son yolculuklarına uğurlamadan önce tabutlarının başına gelerek sevdiklerine veda ediyor. Bugünkü törenin ardından anıt mezarlıktaki kurbanların sayısı da 6 bin 643'e çıkacak. Defnedilecek 33 kurbanın en genci 16 yaşındayken öldürülen Osman Cvrk, en yaşlısı ise 82 yaşındayken öldürülen Saha Cvrk olacak. Bu yıl defnedilecek tüm kurbanların isimleri ise şöyle: Mevlid Bektic, Nedzad Bajraktarevic, Bajro Salkic, Muradif Husic, Semso Purkovic, Kasim İsakovic, Asim İsakovic, Semso Avdic, Adil Suljic, Resid Cvrk, Saha Cvrk, Fadil Gabeljic, Sidik Memic, Vekaz Tihic, Enver Tahic, Husejn Meholjic, Sabahudin Salkic, Mali Mehmedovic, Sabit Suljic, İsmet Mehmedovic, Behadil Hirkic, Esad Nukic, Ahmet Jasarevic, Zijo Mujic, Fahrudin Mujic, Hajro Tabakovic, Omer Ahmic, Osman Cvrk, Zaim Pilav, Fuad Pilav, Sadik Saranovic, Smail Tabakovic ve Hamed Tihic. . Srebrenitsa soykırımının 33 kurbanı bugün şehitliğe defnedilecek Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği Srebrenitsa soykırımının 33 kurbanı daha bugün toprağa verilecek.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

2020'de iki yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'te 2020 yılında iki yeni toplu mezar tespit ettiklerini aktaran Fazlic, Bugojno şehri yakınlarındaki Rostovo'da bulunan toplu mezarda 4, Srebrenitsa yakınındaki toplu mezarda ise 3 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi.

Fazlic, geçmiş yıllarla kıyaslandığında 2020'de daha az kayba ulaştıklarını belirterek "2019'da 97, 2018'de ise 134 kurbanın cesedine ulaşılmıştı. Aradan 25 yıl geçti. Bu süreçte kurbanların gömüldüğü toprağın yapısı bile değişti." şeklinde konuştu.