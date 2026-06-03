Cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde açık cezaevinden kaçan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01 Haziran 2026 tarihinde Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 14 yıl 22 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.B. (27) isimli şahıs Çine Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etti. Olayın ardından yürütülen çalışmalar neticesinde şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıs Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.