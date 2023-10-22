Cezayir Gazze için harekete geçti: Dört askeri uçak insani yardım ulaştıracak

Cezayir Hava Kuvvetleri, Gazze’ye 4 askeri uçakla insani yardım ulaştıracak
Cezayir devlet radyosunun haberinde, Cezayir ordusuna ait 4 askeri uçağın, Blida kentindeki Bufarik Askeri Hava Üssü’nde Gazze Şeridi’ne insani yardım köprüsü kapsamında hazırlandığı belirtildi.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatı gereği, Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması için Mısır'ın doğusundaki El-Ariş Havalimanı'na hava köprüsü kurulacağı kaydedilmişti.
Açıklamada, yardımların "Cezayir yönetimi ve halkının, İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki kardeş Filistin halkıyla koşulsuz ve sınırsız dayanışmasının bir ifadesi" olduğu vurgulanmıştı.
İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk yardım konvoyu dün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne girmişti.
İsrail-Filistin çatışması
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 85 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil ölmüştü.