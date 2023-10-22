|
Dünya

Cezayir Gazze için harekete geçti: Dört askeri uçak insani yardım ulaştıracak

Cezayir Hava Kuvvetleri, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne ulaştırılmak üzere dört askeri uçağı insani yardım ile doldurdu. Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un talimatı doğrultusunda kurulan hava köprüsünde yer alacak askeri uçakların gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra giysi ve çadır taşıyacağı kaydedildi.

07:53 . 22/10/2023 Pazar
AA
Cezayir Hava Kuvvetleri, Gazze’ye 4 askeri uçakla insani yardım ulaştıracak

Cezayir Hava Kuvvetleri, Gazze’ye 4 askeri uçakla insani yardım ulaştıracak

Cezayir devlet radyosunun haberinde, Cezayir ordusuna ait 4 askeri uçağın, Blida kentindeki Bufarik Askeri Hava Üssü’nde Gazze Şeridi’ne insani yardım köprüsü kapsamında hazırlandığı belirtildi.


Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un talimatı doğrultusunda kurulan hava köprüsünde yer alacak askeri uçakların gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra giysi ve çadır taşıyacağı kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatı gereği, Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması için Mısır'ın doğusundaki El-Ariş Havalimanı'na hava köprüsü kurulacağı kaydedilmişti.


Açıklamada, yardımların "Cezayir yönetimi ve halkının, İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki kardeş Filistin halkıyla koşulsuz ve sınırsız dayanışmasının bir ifadesi" olduğu vurgulanmıştı.


İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk yardım konvoyu dün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne girmişti.


İsrail-Filistin çatışması


Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 85 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.


İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 18 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil ölmüştü.





#Cezayir
#Filistin
#Gazze Şeridi
#israil
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsrail rehine operasyonu için Gazze’ye girdi: İşte dakika dakika yaşananlar