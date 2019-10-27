Dünya Cezayir halkı Buteflika dönemi sonrası cumhurbaşkanını seçecek
ORTADOĞU

Cezayir halkı Buteflika dönemi sonrası cumhurbaşkanını seçecek

Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için 22 isim Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirmeye alındı.

Haber Merkezi AA
Cezayir halkı cumhurbaşkanını seçecek.
Cezayir halkı cumhurbaşkanını seçecek.

Cezayir'de "devrim sonrası meşruiyet" sağlayacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 22 adayın başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

22 adayın başvurusu kabul edildi

  • Yüksek Seçim Kurulundan, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunun sona erdiği ve başvuruda bulunan 22 kişinin adaylığının değerlendirmeye alındığı açıklandı.

Yasalara göre başvuruların tamamlanmasının ardından 7 gün içinde değerlendirmesini tamamlaması gereken Yüksek Seçim Kurulunun, adayların seçimlere katılımına ilişkin son kararını 3 Kasım'da açıklaması bekleniyor.

Cezayir'deki seçim süreci

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimlerin 4 Temmuz'da yapılması planlanıyordu ancak protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler ertelenmişti.

  • Yönetim ve muhalefet yol haritası belirlemek üzere müzakere heyeti oluşturmuş ve bu süreçte hükümet, yeni seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" isimli bağımsız yapıyla, seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştu.

Cezayir Genelkurmayı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

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