Cezayir'de 18 eyalet alevlere teslim: Ormanları yangınlarında 25'i asker 65 kişi can verdi

Cezayir ulusal kanalı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki birçok eyaleti kasıp kavuran orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 28’i asker olmak üzere 65’e yükseldiği, 12 kişinin ise yanarak ağır yaralandığı ifade edildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan ederek, yangınlarla bağlantılı olmayan devlet faaliyetlerini dondurduğunu duyurdu.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Tebbun dün yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerine yayılan orman yangınlarında 25 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Tebbun, "Bejaia ve Tizi Ouzou dağlarında çıkan yangınlardan yüzden fazla vatandaşı kurtarmayı başaran Ulusal Halk Ordusu’nun 25 üyesinin şehadet haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" demişti.

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FOTOĞRAF 5 Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman yaptığı açıklamada, ülkedeki birçok eyaleti kasıp kavuran orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25’i asker 17’si sivil olmak üzere 42’ye yükseldiğini duyurdu Başbakan Abdurrahman, hükümetin uluslararası toplumdan yardım istediğini ve yangınları söndürmek için uçak kiralamak üzere ortaklarla görüşmelerde bulunduğunu ifade etti. Cezayir’de dehşet: Orman yangınlarından görülmemiş fotoğraflar Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği açıklandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 21 Avrupa’da ve çevresindeki ülkelerde çıkan orman yangınlarına yönelik uydu görüntülerini ve yangın verilerini paylaşan Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’ne (EFFIS) göre, Avrupa’da yalnızca 2021 yılı içinde yüzbinlerce hektarlık alan yandı. EFFIS’in verilerine göre, 2021 yılında 43 ülkede toplamda bin 831 orman yangını meydana gelirken, 433 bin 700 hektarlık alan yandı. Verilere göre, bu yıl içinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bin 74 yangının meydana geldiği ve 190 bin 595 hektar alanın yandığı, AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde ise 537 yangının meydana geldiği ve 185 bin 805 hektar alanın yandığı belirtildi. EFFIS’in Avrupa’nın komşuları olarak ele aldığı 9 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde ise 146 yangının meydana geldiği ve toplamda 57 bin 300 hektar alanın yandığı belirtildi. AVRUPA’DA 15 ÜLKEDE YANGINLAR SÜRÜYOR <br> <br> EFFIS’in orman yangınlarına ilişkin uydu görüntülerine göre, şu anda Avrupa’nın en az 15 ülkesinde aktif olarak farklı ölçeklerde yangınlar sürüyor. Aktif orman yangınlarının en fazla İtalya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Arnavutluk ve Türkiye’de görüldüğü belirtildi. Son 7 gün içindeki aktif yangınlardan en çok etkilenen ülkeler arasında ise İtalya, İspanya, Fas, Cezayir, Yunanistan gibi Akdeniz kıyısındaki ülkeler yer aldı. EFFIS’in 2021 yılı içindeki verilerine göre, en fazla orman yangınlarının meydana geldiği ülkeler arasında sırasıyla İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Bosna Hersek, Türkiye, Romanya, Kıbrıs, Hırvatistan ve Bulgaristan yer aldı. İTALYA’DA 298 YANGIN MEYDANA GELDİ <br> <br> EFFIS’in 2021 yılı rakamlarına göre, şu ana kadar İtalya’da 298 orman yangının çıktığı ve yangınlar nedeniyle 76 bin 388 hektar alanın yandığı belirtildi. İtalya’da 2008 yılından bu yana çıkan yangınların yıllık ortalamasının 224 olduğu belirtildi. İtalya’da çıkan orman yangınlarına ilişkin haberlere göre, cumartesi günü Sicilya’daki Catania kasabası civarında çıkan yangın büyüyerek yerleşim yerlerine ulaştı. İnsanlar bölgeden tahliye edildi. 50’si Catania’da olmak üzere Sicilya adasındaki itfaiye ekiplerinin 24 saat içinde yangınla ilgili 250 operasyon yürüttüğü bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre 40 dereceye kadar çıkan sıcaklıkla birlikte rüzgar esintisi yangını şiddetlendirdi. İtalya’da aktif olarak devam eden Sardunya Adası’ndaki yangınlarda ise şu ana kadar bin 500 kişinin tahliye edildiği ve 20 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtildi. EFFIS’in uydu görüntülerine göre Sardunya Adası’ndaki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ancak adanın bazı bölgelerinde yangının halen aktif olduğu kaydedildi. İSPANYA’DA 38 BİN 224 HEKTAR YANDI <br> <br> EFFIS’in orman yangınlarına ilişkin verilerine göre İspanya’da 2021 yılı içinde 222 yangının meydana geldiği, toplamda 38 bin 224 hektar alanın yandığı belirtildi. İspanya’da 2008 yılından bu yana orman yangını ortalamasının 168 olduğu belirtildi. Geçtiğimiz hafta Katalonya özerk bölgesinde çıkan orman yangınında 24 saatten kısa bir sürede bin 200 hektardan fazla alanın yandığı belirtildi. 400 kişinin meydana gelen yangın nedeniyle tahliye edildiği aktarıldı. FRANSA’DA 198 YANGIN MEYDANA GELDİ <br> <br> EFFIS’in verilerine göre, Fransa’da bu yıl 198 yangının meydana geldiği ve 22 bin 807 hektarlık alanın yandığı kaydedildi. Uydu görüntülerine göre yangının büyük ölçüde söndürüldüğü Fransa’da, şu anda iki farklı bölgede küçük boyutlu orman yangını görülüyor. PORTEKİZ’DE 152 YANGIN MEYDANA GELDİ <br> <br> Verilere göre, Portekiz’de 2021 yılında 152 yangın meydana geldi ve 14 bin 668 hektar alan yandı. Basındaki haberlerde, geçtiğimiz haftalarda ülkenin güneyinde bulunan Monchique bölgesinde başlayan orman yangınının Portimao ilçesine kadar indiği ve yangında 2 bin hektarın kaybedildiği belirtildi. Portimao Belediye Başkanı Isilda Gomes, yangının dikkatsiz kişiler nedeniyle çıktığını söylemişti. ROMANYA’DA 18 BİN 620 HEKTAR YANDI <br> <br> Romanya’da 2021 yılında 75 orman yangını meydana gelirken, 18 bin 620 hektar alan yandı. EFFIS’in uydu görüntülerine göre, ülkenin özellikle Sırbistan ve Bulgaristan ile sınırının bulunduğu güney batı bölgelerinde orman yangınlarının aktif olduğu kaydedildi. BOSNA HERSEK’TE 26 BİN 507 HEKTAR ALAN YANDI <br> <br> Açıklanan verilere göre, Bosna Hersek’te 136 yangının meydana geldiği ve 26 bin 507 hektar alanın yandığı belirtildi. EFFIS’in uydu görüntülerine göre, ülkenin güney batısında orman yangınlarının devam ettiği kaydedildi. ARNAVUTLUK’TA YANGINLAR DEVAM EDİYOR <br> <br> Balkan ülkelerinden olan Arnavutluk’ta yangınlar etkisini sürdürüyor. Uydu verilerine göre ülkenin güney batı bölgelerinde farklı ölçeklerde aktif yangınların olduğu kaydedildi. Ülkedeki 2021 yılı içindeki orman yangını verilerine göre, 35 yangın meydana geldiği ve 5 bin 460 hektar alanın yandığı belirtildi. Balkan ülkelerinden olan Hırvatistan’da orman yangını verilerine göre 2021 yılında 54 yangın meydana geldi ve 5 bin 664 hektar alan yandı. UKRAYNA DA 12 BİN 539 HEKTAR YANDI <br> <br> Verilere göre, Ukrayna’da 36 orman yangını meydana geldiği, 12 bin 539 hektar alanın yandığı belirtildi. Uydudan alınan görüntülere göre ülkenin özellikle güney doğu kısımlarında olmak üzere yangınların devam ettiği kaydedildi. ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA’DAKİ 54 BİN 203 HEKTAR ALAN YANDI <br> <br> EFFIS’in Avrupa ve komşu bölgelerindeki orman yangınlarına ilişkin verile göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 2021 yılında toplamda 146 yangın meydana geldiği ve toplamda 57 bin 300 hektar alanın yandığı belirtildi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki orman yangınlarının en fazla görüldüğü ülkelerin sırasıyla Suriye, Cezayir, Tunus, Fas, İsrail, Lübnan, Libya, Filistin ve Irak’ın olduğu belirtildi. 2021 yılı içinde Cezayir’de 18 bin 138, Tunus’ta 18 bin 47 ve Suriye’de 16 bin 271 hektar alanın yandığı kaydedildi. LÜBNAN’DA 5 BİN HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ, 1 KİŞİ ÖLDÜ <br> <br> Lübnan’ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde yer alan ormanlık alanlarda Çarşamba günü başlayan yangınlara müdahale devam ediyor. Çam, meşe, zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu Kobayat’ta başlayan orman yangınları, Bekaa Vadisi’ne kadar ulaştı. Alevlerin Suriye sınırındaki bölgelerine de yayıldığı belirtildi. Yangınların yerleşim bölgelerine ulaşması sonucu evler tahliye edilirken dumandan etkilenenler ise hastanelere kaldırıldı. Sivil savunma ekipleri, hava kuvvetlerine ait helikopterler ve Lübnan ordusuna bağlı birimler tarafından yangınlara müdahale edildiği ve bir çok noktada yangınların kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 16 yaşındaki Amin Melhem’in hayatını kaybettiği belirtildi. Yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangınlar sonucu yaklaşık 5 bin hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi. ABD’DE 3 MİLYON 14 BİN 811 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ <br> <br> ABD’de ise Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezinin (NIFC) 1 Ağustos günü itibariyle yayınladığı raporda gün boyunca ülkede 7 büyük yangın kaydedilirken aktif büyük yangın vakasının 91’e yükseldiği ve bu büyük yangınlarda zarar gören alanın ise 1 milyon 800 bin 386 hektar alana ulaştığı belirtiliyor. Son görülen orman yangınları Washington, Idaho ve Montana eyaletlerinde etkili oldu. Şu ana kadar bu 7 büyük yangının sadece 2’si kontrol altına alındı. Raporda 2021 yılı boyunca ülkede toplamda 37 bin 803 orman yangını kaydedildiğini ve bu yangınlarda toplam 3 milyon 14 bin 811 hektar alanın zarar gördüğü bildiriliyor. Ayrıca raporda halka özellikle açık alanlarda zaman geçirirken orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. RUSYA’DA 1.5 MİLYON HEKTAR ALAN YANDI <br> <br> Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Yakutistan’da geçtiğimiz Temmuz ayı ortalarında başlayan orman yangınları devam ediyor. Yüzde 80’i ormanlık alanlarla kaplı olan Yakutistan’daki yangın söndürme çalışmalarına Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 2 bin 250 personelin yanı sıra 284 yangın söndürme aracı katıldı. Hala ek kuvvetlerin gönderilmeye devam edildiği Yakutistan’da Temmuz ayı itibariyle 163 ayrı noktada yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından 163 yangından 138’inin hala devam ettiği ve bu bölgelerde yangınlara karşı mücadele edildiği aktarıldı. Kırsal bölgelerde ilerleyen yangın nedeniyle de birçok hayvan telef oldu. Sibirya’daki orman yangınlarıyla ilgili Rusya tarafından bilgiler devamlı olarak güncellenirken yangınlarda şuana kadar can kaybı yaşanmadığı, alevlerden ve dumanlardan etkilenenlerin ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Rusya’daki orman yangınlarında şuana kadar 1.4 milyon hektarlık alanın tamamen yandığı açıklanırken hala devam eden yangınlarla birlikte bu rakamın 1 buçuk milyon hektarlık alanı aşması bekleniyor. Yangınların Rusya’daki yerleşim alanlarına sıçramaması için tüm yangın noktalarında acil durum ilan edildi. Rusya İçişleri Bakanlığı, çıkan yangınlarla ilgili henüz bir sabotaj bulgularına rastlanılmadığını açıklarken yangınların büyük çoğunluğunun bilinçsizlikten ve aşırı sıcaklardan dolayı çıktığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl Yakutistan bölgesinde çıkan orman yangınlarında 5 milyondan fazla ormanlık alan tamamen küle döndü. KANADA’DA 2 MİLYON 700 BİN HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ <br> <br> Kanada’da her yıl mevsimsel olarak yaşanan orman yangınları bu sene aşırı sıcaklar nedeniyle etkisini daha da arttırdı. Geçen yıllara kıyasla bu seneki yangın sayılarının ve yoğunluğunun daha fazla olduğu belirtiliyor. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi’nden (CIFFC) alınan verilere göre, 28 Temmuz itibariyle, farklı illerde 228 aktif yangın tespit edildi ve bu sayının 172’si kontrol altına alındı. Ülkenin British Columbia, Ontario, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba eyaletlerinde bu sene yaklaşık 4 bin 800 yangın tespit edilirken, 2 milyon 700 bin hektarlık alan ise yangından etkilendi. Uzmanlar, yangınların artmasında iklim değişikliğinin, aşırı sıcaklıkların ve yağış yetersizliğinin etkili olduğunu söylerken Toronto Üniversitesi Ormancılık ve Koruma Enstitüsü’nden profesör David Martell, yıllar içinde kuru iklimin ve yoğun iğne yapraklı bitki örtüsünün orman yangınlarına karşı duyarlı hale geldiğini aktardı. Öte yandan, Kanada’nın British Columbia eyaletinde orman yangınlarının sayısı yaz başından itibaren toplamda 245’e ulaşırken yetkililer, daha fazla yangına yol açabilecek potansiyel yıldırım düşmesi tehlikesi nedeniyle endişeli olduklarını dile getirdi. Dünya yangınlarla boğuşuyor: Milyonlarca hektar küle döndü Dünya genelinde Avrupa, ABD, Rusya Meksika, Kanada ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 2021 yılı içerisinde meydana gelen yangınlardan milyonlarca hektar ormanlık alan etkilenirken, aktif yangınlarda mücadele devam ediyor. On binlerce hektarlık alan küle dönerken, 2021 içerisinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını dahi aştı. BiP'te paylaş

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