Cezayir'de akılalmaz olay: Jet skiyle yolunu kaybedip sınırı geçen turistleri ateş açarak öldürdü

Turistlerin Fransız-Fas vatandaşı olduğu bildiriliyor.
Cezayir sahil güvenliği, Jet skiyle Fas’ın Saidia tatil beldesinden yola çıkarak Cezayir sularına giren Fransız-Fas uyruklu 4 turiste ateş açtı.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ateş açılması sonucu Bilal Kissi ve Abdelali Merchouer’ın hayatını kaybettiği, Smail Snabe’nin sahil güvenlik ekibi tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Grupta yer alan Mohamed Kissi’nin ise kaçmayı başararak Fas’a dönebildiği öğrenildi.
Cezayirli yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
- Batı Sahra konusunda anlaşmazlık yaşayan Fas ve Cezayir arasındaki gerginlik uzun yıllardır devam ediyor. İki ülke arasındaki sınır 1994 yılında kapatılmış, Cezayir Ağustos 2021’de Fas’la tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Cezayir, Fas’ı düşmanca eylemlerle suçlarken Fas yönetimi ise söz konusu iddiaları reddetmişti.