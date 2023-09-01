Cezayir'de akılalmaz olay: Jet skiyle yolunu kaybedip sınırı geçen turistleri ateş açarak öldürdü

Mohamed Kissi yaptığı açıklamada,

"Kaybolduk, kendimizi Cezayir’de bulana kadar yola devam ettik. Cezayir’e ait siyah bir bot bize doğru geldi ve üzerimize ateş açtılar. Ben vurulmadım ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler"