Dünya Cezayirde Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi
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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

Cezayir'de Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi

Abdulaziz Buteflika'yı nisan ayında istifaya götüren kitlesel halk protestoları 27'nci haftasında da binlerce kişinin katılımıyla devam etti. Halk, Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılmasını talep ediyor.

Haber Merkezi AA
Cezayir'de 27 hafta önce başlayan gösteriler hala devam ediyor.
Cezayir'de 27 hafta önce başlayan gösteriler hala devam ediyor.

Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Protestolar 27'nci haftasında da devam ediyor

Buteflika'yı nisan ayında istifaya götüren kitlesel halk protestoları binlerce kişinin katılımıyla 27'nci haftasında da başta başkent Cezayir olmak üzere Konstantin, Tizi Vuzu, Buyra, Vahran, Musteganim gibi kentlerde devam etti.

  • Protestolarda Ulusal Diyalog Komitesi de eleştiri oklarının hedefi oldu. Göstericiler, Ulusal Diyalog Komitesi'nin de Buteflika rejiminin bir uzantısı olduğu yönünde sloganlar attı.

Buteflika'nın istifasına rağmen gösteriler devam ediyor

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunanButeflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

  • Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

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DÜNYA
Cezayir Buteflika'nın istifasından fazlasını istiyor

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