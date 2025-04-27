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Cezayir'de toprak kayması: 4 ölü

Cezayir'de toprak kayması: 4 ölü

16:1727/04/2025, Pazar
DHA
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Heyelanda 5 teneke ev yıkıldı
Heyelanda 5 teneke ev yıkıldı

Cezayir'de meydana gelen toprak kaymasında 4 kişinin hayatını kaybetti. Heyelanda 5 teneke evin yıkıldığını kaydeden yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının net olduğunu belirtti.

Cezayir'de meydana gelen toprak kaymasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Yetkililer, Cezayir'in sahil kenti Oran'da meydana gelen toprak kaymasında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Heyelanda 5 teneke evin yıkıldığını kaydeden yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının net olduğunu belirtti.


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