Cezayir'de yeniden Tebbun dönemi: Oyların yüzde 94'ünü aldı cumhurbaşkanı seçildi

Cezayir'deki İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nin (MSP) adayı Abdulaali Hassani Şerif'in yüzde 3,17 oy aldığını açıklayan Şerefi, Sosyalist Güçler Hareketi (FFS) Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi'nin ise yüzde 2,16 oyla son sırada yer aldığını kaydetti.
Şerefi, seçimlere katılım oranını ise yüzde 48 açıklamıştı.
Cezayir'de seçim süreci
Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini almıştı.