Cezayirli bir doktorun Fransa’da ırkçı saldırıda öldürülmesi tepkilere yol açtı.

Droit d'Enfance (Çocuk Hakları) Derneği, Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü münasebetiyle İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı bir rapor yayımladı. Rapora göre, Fransa'da geçen yıl her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarının yapıldı. Fransa'da 2022'de 40 binden fazla çocuk "kayıp" olarak kayıtlara geçerken bu kayıpların yüzde 37,9'unu 15 yaş altı çocuklar oluşturdu.