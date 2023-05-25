Cezayirli bir doktorun Fransa’da ırkçı saldırıda öldürülmesi tepkilere yol açtı.
Lemuşi’nin, amcasının oğluyla geç saatlerde Les Lilas kentindeki bir sokakta yürürken saldırıya uğradıklarına dikkat çekilen haberlerde, diş doktoru olduğu ifade edilen Cezayirli gencin kuzeniyle aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandığı vurgulandı.
Haberlerde, hastaneye kaldırılan Lemuşi’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilirken, kuzeninin durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Polisin söz konusu olayla ilgili soruşturma başlattığına vurgu yapılan haberlerde, olayın faillerinin hala yakalanamadığı kaydedildi.
Genç doktorun Cezayir'in Skikda kentinden olduğu ifade edilen haberlerde, faillerinin derhal bulunması talep edildi.
Haberlerde, Fransa'da Cezayirliler başta olmak üzere Araplara yönelik ırkçılığın yükseldiğine dikkat çekilerek, söz konusu ayrımcılık ve saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı.