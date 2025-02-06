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CIA'de ifşa endişesi: Beyaz Saray personel bilgisini 'gizli olmayan' e-posta ile istedi

CIA'de ifşa endişesi: Beyaz Saray personel bilgisini 'gizli olmayan' e-posta ile istedi

11:216/02/2025, Perşembe
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ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

Beyaz Saray, federal iş gücünü azaltmaya yönelik bir plan kapsamında, son 2 yılda Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nda (CIA) işe başlayan çalışanların listesinin "gizli olmayan" bir e-posta ile gönderilmesini istedi. Talep, personelin ifşa olabileceği konusunda endişeye yol açtı.

Listede, deneme sürecinde olan ve dolayısıyla işten çıkarılması kolay olan yeni personelin ad ve soyadlarının ilk harflerinin yer aldığı duyuruldu.


Bunlar arasında özellikle Çin'e odaklanmak üzere işe alınan ve kimlikleri genellikle sıkı bir şekilde korunan çok sayıda genç analist ve ajanın da bulunduğu aktarıldı. Söz konusu kimselerin, Çinli bilgisayar korsanlarının hedefindeki isimler olduğuna dikkat çekildi.


'İstihbarat felaketi' olarak nitelendi

Bazı eski yetkililer, listenin Elon Musk ve hükümet verimliliği ekibiyle çalışan yeni işe alınmış genç yazılım uzmanlarından oluşan bir ekibe iletilebileceğinden endişe duyduklarını söyledi. Eğer bu gerçekleşirse, çalışanların Çin, Rusya veya diğer yabancı istihbarat servisleri tarafından daha kolay hedef alınabileceği vurgulandı.


Eski bir CIA görevlisi ise gizliliği korunmamış bir e-posta ile isim listesinin iletilmesini "istihbarat felaketi" olarak niteledi.


#CIA
#Beyaz Saray
#E-posta

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