Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Beyaz Saray: Trump'ın istediği herkesi görevden alma yetkisi var

Beyaz Saray: Trump'ın istediği herkesi görevden alma yetkisi var

07:5729/01/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın yürütmenin başı olarak yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ikinci Trump döneminin ilk Beyaz Saray basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Leavitt, Trump'ın, görevinin ilk haftasında çok sayıda federal çalışanın işine son vermesiyle ilgili sorulara yanıt verirken, bunun Trump'ın yetkisi dahilinde olduğunu belirtti.


27 yaşındaki ABD'li sözcü, "Kendisi yürütme organının başıdır ve bu nedenle yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahiptir" dedi.


Leavitt, Trump'ın bunu yapmaya yetkisi olduğu konusunda Beyaz Saray'ın emin olduğunu ve Başkan'ın istemediği bir kişiyle çalışmayacağını vurguladı.


Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.


Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce kendi aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.


#ABD
#Beyaz Saray
#Karoline Leavitt
#Donald Trump

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK - BAĞ-KUR emeklisine müjde duyuruldu! Görüşmeler başladı: 24.000 TL'ye kadar yükselecek