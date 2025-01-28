Trump suçluların para ile başka ülkelere gönderilmesini önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li ciddi suçluların "düşük bir ücret" karşılığında yabancı ülkelere gönderilebileceğini ifade etti. Trump, bu yaklaşımın federal hükümetin maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabileceğini vurguladı.
"Şiddet yanlısı sabıkalıları ülkemizde istemiyorum"
Gündemindeki en önemli konulardan olan sınır güvenliği ve kaçak göçmen sorunlarına da değinen Trump, "Yasadışı yabancı suçluların izini sürüyor, onları gözaltına alıyor ve ülkemizden kovuyoruz. Bunun için özür dilemiyoruz ve çok hızlı ilerliyoruz" dedi. Yalnızca suç kaydı bulunan kaçak göçmenleri değil, ABD'li şiddet yanlısı azılı suçluları da ülkeden uzaklaştırmayı umduğunu vurgulayan Trump, "Bu şiddet yanlısı sabıkalıları ülkemizde istemiyorum, tıpkı diğer ülkelerden gelen ve kötü davranışlarda bulunan yasadışı yabancıları istemediğim gibi" şeklinde konuştu. "Birçok kez tutuklandılarsa, tekrar tekrar suça karıştılarsa, ülkemizden gitmelerini istiyorum" diyen Trump, "Umarım onları ve diğerlerini ülkemizden def etmek için onay alırız ve çok küçük bir ücret karşılığında yabancı bir ülkeye götürülüp başkaları tarafından bakılmalarına izin veririz" ifadelerini kullandı. Trump, bunun gerçekleşmesi halinde federal hükümetin özel hapishaneleri kullanmak zorunda kalmayarak tasarruf edeceğini vurguladı.
"Vatandaşlık uygulaması köle çocukları içindi"
Göreve gelir gelmez imzaladığı göçmen ailelerin ABD topraklarında doğmuş çocuklarına vatandaşlık verme uygulamasını sonlandıran kararnameyi savunan Trump, karşı olduğu uygulamanın göçmen çocukları için değil çok önceleri köle çocukları için yürürlüğe konulduğunu iddia etti. "Eğer bakarsanız, bu gerçekten köle çocuklarına yönelikti. Herkesin uçakla ülkemize gelmesi veya dünyanın dört bir yanından sınırları aşarak vatandaş olacaklarını düşünmesi amaçlanmamıştı” diyen Trump, "Umarım mahkemeler bunu bir noktada anlarlar” ifadelerini kullandı.
"ABD tarihindeki en başarılı Kongre olacak"
Cumhuriyetçilerin her iki meclisteki kısıtlı çoğunluğuna rağmen mevcut Kongre'nin tarihteki "en başarılı" Kongre olacağını söyleyen Trump, "Birlik içinde olduğumuz sürece, 119. Kongre Amerikan tarihindeki en başarılı Kongre ve en başarılı Cumhuriyetçi çoğunluk olarak hatırlanacaktır. Bence bunu yapmak için bir şansımız var" dedi.