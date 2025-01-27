2025 yılı, ABD Merkez Bankası (FED) için önemli faiz kararlarının alındığı bir yıl olacak. FED, yıl boyunca sekiz kez Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı düzenleyecek ve bu toplantılarda alınacak kararlar küresel piyasalarda büyük bir etki yaratacak. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını ne zaman açıklayacağı ve faiz beklentisinin ne olduğu merak uyandırdı. Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih...
Fed, yılın ilk faiz kararını açıklamak üzere toplanacak. FED kararı ile birlikte Dolar, altın, kripto para birimleri ve daha birçok piyasa üzerindeki etkileri yakından takip edilecek. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
FED YILIN İLK FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Fed yılın ilk faiz toplantısını 28-29 Ocak 2025 tarihinde yapacak. Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Fed'in 2025 yılı ilk yarısında faiz indirimi yapacağına dair beklentiler devam ediyor. Bu ay faiz oranının sabit tutulması beklenirken, haziran ayında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi ihtimali yüzde 96 seviyelerinde öngörülüyor.
FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.
Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.