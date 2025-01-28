Selena Gomez'in Trump isyanı: Hüngür hüngür ağlayıp isyan etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik sınır politikalarını açıklamasının ardından tepki göstererek ağladığı görüntüleri paylaştı.





Gomez açıklamasında, “Bu olanlara inanmak çok zor. Tüm halkım tehdit altında, elimden bir şey gelmemesi beni kahrediyor” ifadelerini kullandı.





Meksika kökenli olan Gomez, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.









"Keşke dünyayı değiştirebilseydim fakat bir paylaşım değiştirmeyecek"

Selena Gomez, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin yaptığı Instagram paylaşımında da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm insanları, özellikle de çocukları korumalıyız ve şiddeti tamamen durdurmalıyız. Kelimelerim veya bir etiket (hashtag) asla kimseye yetmeyeceği için üzgünüm. Masum insanların canının yanmasına dayanamıyorum. Midemi bulandıran şey bu. Keşke dünyayı değiştirebilseydim fakat bir paylaşım değiştirmeyecek."





Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından yardım sağlanması için UNICEF'in bağış kampanyasına destek veren bir paylaşım yapan Gomez'in, Gazze konusunda ise "Bir paylaşım (dünyayı) değiştirmeyecek" ifadesini kullanması, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.





Tepkilerin ardından Gomez'in kurucusu olduğu kozmetik markası "Rare Beauty"nin Instagram hesabından, Gazze için bağış yapılacağı açıklanmıştı.



