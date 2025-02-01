Beyaz Saray: Kovid-19 virüsünün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiası doğru

Beyaz Saray Sözcüsü, "(CIA Direktörü) John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Başkan (Donald Trump) bu konuda haklıydı" ifadelerini kullandı.