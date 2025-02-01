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Beyaz Saray: Kovid-19 virüsünün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiası doğru

Beyaz Saray: Kovid-19 virüsünün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiası doğru

08:481/02/2025, Cumartesi
AA
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Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde ortaya çıkmıştı.
Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde ortaya çıkmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların "doğrulanmış bir gerçek" olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, basın mensuplarının gündemdeki başlıklara ilişkin sorularını yanıtladı.


Leavitt, Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki son açıklamasını değerlendirdi.


Beyaz Saray Sözcüsü, "(CIA Direktörü) John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Başkan (Donald Trump) bu konuda haklıydı" ifadelerini kullandı.


Ne olmuştu?

2016-2020 yıllarında ilk başkanlık döneminin sonunda Kovid-19'a ilişkin açıklamalar yapan Trump, virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve Çin'in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Çin ise bu iddiaları reddetmişti.


#ABD
#Beyaz Saray
#Çin
#Kovid-19
#Wuhan

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