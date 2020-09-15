Çıbanbaşı Zayed rezil oldu: İsrail TV’sinde kliple normalleşme dalgası

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşması bir İsrail kanalında alay konusu edildi. İsrail 12 kanalının, “Eretz Nehederet - Harika Ülke” adlı popüler şov programında, Ortadoğu’nun çıbanbaşı BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun barıştan bahseden figürleri bir F-35 savaş uçağı üzerinde tasvir edildiği bir klip yayınladı. Klipte, Hollywood yapımı Alaaddin’in Sihirli Lambası filminin “Yepyeni bir dünya” adlı şarkısının kullanılması da dikkat çekti. Programın bu bölümü sosyal medyada kullanıcılar arasında geniş bir etkileşimle buluştu.

Netanyahu

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F-35 MERKEZLİ KLİP

Klipte “Hiç kavga edilmediği halde yapılan barışla’’ alay edilirken “Yıllar boyunca hiç birbirimizle çatışmamış olmamıza rağmen çatışmayı durdurun diyoruz... Nihayet Dubai’nin sessiz ortamında gürültü çıkarabileceğiz’’ ifadeleri kullanıldı. Klipte tasvir edilen Netanyahu karakteri, “Begin (1979’da Mısır’la barış anlaşmasını imzalayan eski İsrail Başbakanı Menahem Begin) gibi değilim ve hiçbir şeyi kabul etmedim’’ ifadelerini kullanırken Zayed karakteri, “Batı Şeria’yı ilhak etmek dışında.. Aaa ne büyük bir uçak. (F-35)” cevabını veriyor.

SARMAŞ DOLAŞ ŞARKI SÖYLEDİLER

Muhammed bin Zayed

Daha sonra Netanyahu ve Bin Zayed karakterlerinin birlikte şöyle şarkı söylediği görülüyor “Savaşlara ve cinayetlere son verdik. Arkadaş olarak birlikte yaşayacağız. Yeni bir barış, akan kan olmayacak. Cesurların barışı.” Klipte ikili şarkı söyleme devam ederken “aralarında hiçbir çatışma olmamasına rağmen yapılan anlaşma ile’’ alay ediyor: “Yeni barış.. yeni uçak.. Senin sayende.’’ Şov programının bu bölümü, BAE’li aktivistlerinden de geniş tepkiler aldı. “Bin Zayed’in ‘Normalleşme - Diz çökme’ dedikleri şeyin doğal bir sonucu olarak bir eğlence ve alay konusu haline geldiği’’ yorumları yer aldı.

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Geri dönme Netanyahu

ABD’ye gitmek için Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu onlarca kişi protesto etti. Netanyahu havalimanında ‘Bibi geri dönme’ ve ‘Yalancı’ yazan posterlerle uğurlandı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrail ile Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasının imza töreni için İsrail’den ABD’ye gitmek üzere olan Binyamin Netanyahu’yu protesto eden onlarca kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin zirvede olduğu bir dönemde Netanyahu’dan İsrail’den ayrılmasını reddettiklerini ifade etti. Netanyahu’nun bu yolculuğunu “sorumluluktan kaçış” olarak niteleyen İsrailliler, Kovid-19’a karşı mücadeleyi kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifasını talep etti.

Körfez’in parasını istiyor

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde yapılan normalleşme anlaşmalarından dolayı İsrail’e milyarların akacağını söyledi. Normalleşme anlaşmasının imza töreni için Tel Aviv’den Washington’a seyahati öncesinde basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yapılacak barış anlaşması İsrail ekonomisine milyarları pompalayacak.” dedi.