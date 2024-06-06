Çift kimlikli Siyonistler tehdit

Yeni Şafak’a konuşan HÜDA-PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek kanun teklifinin detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Demir, “Bu çift kimlikli Siyonistler Türkiye için tehdit unsurudur” dedi.

MALLARINA EL KOYULSUN

Şehzade Demir, kanun teklifinde, insanlığa karşı işlenen suçların yargılanması, mahkemeye sevk edilmesi yetkisinin Adalet Bakanlığı'ndan alınıp Meclis’e verilmesi, devletin izni olmaksızın yabancı bir devletin hizmetine asker olarak yazılanların, buralarda insanlığa karşı suç işlemesi halinde cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi. Demir, teklifin içinde savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işleyen yabancı orduya katılan bir Türk'ün vatandaşlığının iptal edilmesi ve mallarına el konularak bu gelirlerin evlenemeyen gençlere evlilik yardımı olarak verilmesi talebinde bulunduklarını anlattı.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLİYORLAR

Kanun teklifiyle ilgili tüm partilerin grup başkan vekilleriyle görüşüp, insanlık adına ve Türkiye'nin menfaatlerinin korunması için destek istediklerini ifade eden HÜDA-PAR Genel Sekreteri Demir şunları söyledi: "Neticede bu insanlar Türkiye vatandaşıdır ama gidiyorlar başka ülkede suç işliyorlar. İnsanlığa karşı suç işliyorlar. Bunlar hem Türk hem İsrail vatandaşı Siyonistler. Yahudileri bundan ayrı tutuyoruz. Siyonizm şu anda tüm insanlık için bir tehlikedir. Özellikle bu çift kimlikli Siyonistler Türkiye için tehdit unsurudur. İleride ne yapacakları belli olmaz. Çünkü İsrail'in, Türkiye topraklarının da içinde yer aldığı Arz-ı Mevud dediği bir safsatası var" dedi.

Türkiye'de de dava açılmalı

Türkiye'nin de müdahil olduğu Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in soykırım suçları işlediğine dair davayı hatırlatan Şehzade Demir, "Fiili olarak Adalet Divanı'nın kabul edilen bir soykırım var. Ülkelerin de ilişkileri buna göre ele alması lazım” şeklinde konuştu. Demir, bu dava gibi Türkiye'de de benzer davaların açılması ve Siyonistlerin mahkum edilmesi gerektiğini dile getirdi.







