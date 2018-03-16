Çiftçiler çobanlarla çatıştı: 25 ölü

Nijerya'nın orta bölgesinde çobanlar ve çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 25 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlerde, Kogi eyaletine bağlı Dekina ve Omala kentlerinde çıkan çatışmalarda 25 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olaylarda, çok sayıda kişinin yaralandığı, birçok büyükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi.

Çatışmalarda çok sayıda ev ateşe verilirken, halk çatışma bölgesinden göç etmeye başladı.

Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan göçebe Fulaniler ile tarımla uğraşan Mambilla kabileleri arasında sıklıkla çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Hayvanlarına otlak bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, Mambilla kabilesinden çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Mambilla kabilesinden çiftçiler ise Fulanilerin hayvanlarını, kendilerine ait tarım alanlarında otlattığını ileri sürüyor.

Barış konferansı düzenlendi

Nijerya'da çobanlar ve çiftçiler arasında devam eden çatışmaları sonlandırmak amacıyla "Nijerya'da Barış" konferansı düzenlendi.

Sokoto eyaletinde Nijerya Gazeteciler Birliği ile Sokoto Sultanlık Konseyi'nin iş birliğinde gerçekleştirilen konferansa, ülkedeki Müslüman ve Hristiyanların liderleri katıldı.

Konferansta konuşan Nijerya İslam İşleri Başkanı Dr. Muhammadu Sa'ad, ülkede devam eden çatışmaların önlemesinin sadece devletin görevi olmadığını belirterek, dini liderlerin de önemli rol oynamalarını gerektiğini kaydetti.

Sa'ad, çatışmalarla ilgili sosyal medyada yalan haber paylaşılmasının çok tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, halkın her habere inanmaması gerektiğini söyledi.

Sokoto Katolik lideri Christopher Omotosho ise bazı kesimlerin çatışmaları din kaynaklı olarak gördüğüne işaret ederek, "Nijerya'daki çatışmalar din çatışması değil." dedi.

Ocak ayından bu yana çobanlar ile çiftçilerin arasında devam eden çatışmalarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.