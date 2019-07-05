Dünya Çin-Batı geriliminin yeni merkezi
ASYA

Çin-Batı geriliminin yeni merkezi

İngiltere'nin hakimiyetinden sonra 1997'de Çin'e devrettiği Hong Kong, son haftalardaki halk protestolarıyla bir kez daha gündeme geldi. Gösteriler sırasında meclis binasının basılması ve bölgenin İngiliz hakimiyetindeyken kullanılan bayrağının açılması, bölgeyi Çin-Batı geriliminin yeni odak noktasına dönüştürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hong Kong'da tartışmalı bir yasa üzerine başlayan gösteriler, büyük bir krize dönüşüyor.
Hong Kong'da tartışmalı bir yasa üzerine başlayan gösteriler, büyük bir krize dönüşüyor.

ÇİN'DEN KİRALANDI

100 yıl önce kendi halinde bir balıkçı kasabası olan Hong Kong, Çin'in "afyon savaşını" İngiltere'ye karşı kaybetmesinden sonra 1842'de bu ülkeye devredildi. Çin, daha sonra 1 Temmuz 1898'de Hong Kong dahil bölgedeki 235 adayı İngiltere'ye kiraladı. Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle” uzun yıllar İngiltere’de kaldı ve 1 Temmuz 1997'de Çin'e geri devredildi.

İDARİ OLARAK BAĞIMSIZ

Taraflar arasında imzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde, bölgeye 2047 yılına kadar Çin’e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak “tek ülke, iki sistem” politikasıyla kendi idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanındı. Hong Kong’un 1997’de Çin’e devrinden önceki 30 yılında yaşananlar bölgeyi, ekonomisi gelişmiş bir vahaya dönüştürdü.

  • Kişi başı gelir 50 bin dolar
  • Hong Kong, dünyanın en büyük limanlarından biri ve Asya'nın en önemli ticari noktaları arasında yer alıyor. 7,3 milyonluk nüfusuna rağmen ekonomik bir deve dönüşen ve kişi başına düşen yaklaşık 50 bin dolarlık milli gelirle bölgesinde ekonomik bir güç. Hong Kong, Asya'nın en önemli ekonomi, finans ve ticaret merkezlerinden biri haline geldi.
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