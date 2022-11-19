Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris APEC Zirvesi'nde görüştü

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şi görüşmede, Başkan Joe Biden ile hafta başında Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'ndeki buluşmasının "yapıcı ve stratejik olduğunu", "Çin-ABD ilişkilerini ileriye götürmek açısından büyük önem taşıdığını" belirtti.

İki tarafın, karşılıklı anlayışı geliştirmesini, yanlış algılama ve hesap hatalarından kaçınması ve ilişkileri yeniden sağlıklı ve istikrarlı gelişim doğrultusuna sokmasını umduklarını ifade eden Şi, Başkan Yardımcısı Harris'ten bu süreçte olumlu rol oynamasını dilediklerini kaydetti.

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Harris de, devlet başkanları arasındaki görüşmeyi "başarı" olarak gördüklerini vurgulayarak, ABD'nin Çin ile çatışma veya cepheleşme arayışında olmadığını, iki tarafın küresel sorunlarda birlikte çalışması ve iletişim kanallarını açık tutması gerektiğini dile getirdi.

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Şi ve Biden, 14 Kasım'da G20 Zirvesi marjında 3,5 saat süren bir görüşme yapmıştı. Görüşme, iki liderin Biden'ın geçen yılın başında göreve başlamasından bu yana ilk yüz yüze buluşması olmuştu.

ABD ile Çin arasında küresel güç rekabetinin ve gerilimlerin arttığı döneme denk gelen görüşmede, "farklılıkların idare edilmesi" ve "ilişkilerin olumlu doğrultuya yönelmesine" yönelik dilek ve mesajlar öne çıkmıştı.

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