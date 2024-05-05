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Dünya

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'ten Avrupa turu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, beş yıl aradan sonra altı gün sürmesi planlanan bir Avrupa turuna çıkıyor.

15:58 - 5/05/2024 Pazar
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Xi Jinping
Xi Jinping

Xi Jinping, 2019'da resmi bir ziyaret için İtalya'ya geldiğinde, Roma'nın simge yapılarına özel turlar ve opera sanatçısı Andrea Bocelli'nin serenat yaptığı bir akşam yemeğiyle cömert bir şekilde karşılanmıştı.


CNN'in haberine göre beş yıl sonra, o zamandan bu yana kıtaya ilk dönüşünde Çin lideri çok farklı bir iklime ayak basacak. Xi'nin Pazar günü Fransa'da yapacağı altı günlük Avrupa turuna başlarken gösteriş ve tören devam etse de, kıta genelinde Çin'e ilişkin görüşler çarpıcı biçimde değişti.


Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği, Çin'in rüzgar türbinlerine ve tıbbi ekipman tedarikine yönelik ticari soruşturmalar başlatmış ve sübvansiyonlara ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Çinli güvenlik ekipmanı üreticisi Nuctech'in ofislerine baskın düzenlemişti.


Almanya ve Birleşik Krallık da son günlerde casusluk ve Çin ile bağlantılı suçlar iddiasıyla en az altı kişiyi tutukladı veya suçladı.




#Çin
#Xi Jinping
#Avrupa
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