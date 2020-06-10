Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Çin geleneksel ilaç listesinden pangolin pullarını çıkardı
ORTADOĞU DÜNYA

Çin geleneksel ilaç listesinden pangolin pullarını çıkardı

Çin, dünyada en çok ticareti yapılan vahşi memeli hayvanlardan pangolinlerin nüfusunu koruma çabaları kapsamında 2020 geleneksel ilaç listesinden 'pangolin pullarını' çıkardı. Öte yandan, Güney Çin Tarım Üniversitesinden araştırmacıların şubatta yaptığı bir çalışmada, pangolinlerden alınan bir virüs ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) arasında yüzde 99’luk bir genetik eşleşme keşfedilmişti.

Haber Merkezi AA
Pangolinin, koronavirüsü insanlara bulaştırdığı düşünülüyor.
Pangolinin, koronavirüsü insanlara bulaştırdığı düşünülüyor.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan habere göre, Çin Farmakopesi’nde bu yıl pangolinler geleneksel ilaç listesine dahil edilmedi.

Pekin yönetiminin bu adımı, 5 Haziran'da pangolinleri koruma seviyesini yükseltmesinin ardından geldi.

Çinli yetkililer, kaçak avcılık nedeniyle risk altında bulunan pangolinlerin nüfusunu koruma ve kurtarma çabalarını güçlendirmek için bu adımın atıldığını kaydetti.

Koronavirüs bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ile yarasanın tüketim ve satışı yasaklandı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ile yarasanın tüketim ve satışı yasaklandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından resmi bir Farmakope olarak tanınan Çin Farmakopesi hem geleneksel hem de modern Çin ilaçlarını içeriyor. Resmi külliyatta, ilaçlarla ilgili saflık, tarif, test, dozaj ve önlem standartlarına dair bilgiler yer alıyor.

Karıncayiyen türüne ait pangolinler, Asya kıtası genelinde yasa dışı ticarete konu oluyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddiasıyla Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

  • "Pullu karıncayiyen" olarak da bilinen pangolinler, Endonezya, Malezya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinler nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle koruma altında bulunuyor.

Pangolinlere yönelik farkındalığı artırma çabaları kapsamında 2012’den bu yana her yıl şubat ayının 3’üncü cumartesi Dünya Pangolin Günü olarak kutlanıyor.

Öte yandan, Güney Çin Tarım Üniversitesinden araştırmacıların şubatta yaptığı bir çalışmada, pangolinlerden alınan bir virüs ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) arasında yüzde 99’luk bir genetik eşleşme keşfedilmişti.

Koronavirüs için 13 yıl önce uyarmışlar: Yarasa tüketmek saatli bomba gibi!
KORONAVİRÜS
Koronavirüs için 13 yıl önce uyarmışlar: Yarasa tüketmek saatli bomba gibi!
Abone Ol Google News
Vandallığın bu kadarı

Vandallığın bu kadarı

​Ailesini 5 aydır göremen sağlıkçıyı öldüresiye dövdüler.
MEBden karne kararı

MEB'den karne kararı

​Bundan sonra dijital ortamdan erişime açılacak.
İttifakı karıştıracak çıkış

İttifakı karıştıracak çıkış

​"Fatih'in vasiyeti yerine getirilsin, Ayasofya açılsın."
CHP hâlâ 'kapalı alan' diyor

CHP hâlâ 'kapalı alan' diyor

​Kurultay için bakanlık devrede: Açık alanda kurallara göre yapın.
Bizimle savaşmak istemezsiniz

Bizimle savaşmak istemezsiniz

​Bakan Akar, Yunanistan'ın 'savaş' tehdidine güldü geçti...
85 yıl önce açılışı böyle duyuruldu

85 yıl önce açılışı böyle duyuruldu

​Ayasofya Müzesi bu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara...
​Trump'ın 'Beyaz' stajyerleri

​Trump'ın 'Beyaz' stajyerleri

Bu fotoğraf olay oldu.
Bayraktar'ın yeni hedefi 1 milyon saat

Bayraktar'ın yeni hedefi 1 milyon saat

Kafayı yerli ve milli İHA'larla bozan Yunan spiker çıldıracak.
Türkiye öncü ülkelerden biri oluyor

Türkiye öncü ülkelerden biri oluyor

Üretim devrimi: 3D yazıcı ile maliyetler azaldı.
Hafter sırra<br>kadem bastı

Hafter sırra
kadem bastı

Bakan Akar'dan Libya'daki zafere dair önemli mesajlar.
Turistler için kapılar açıldı

Turistler için kapılar açıldı

Almanya'dan kalkan uçak Antalya'ya turistlerle indi.
Maske yok temas var

Maske yok temas var

​ABD'de koronavirüs tehlikesi artıyor.
Başka ülkede örneği yok

Başka ülkede örneği yok

​İki kardeşin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istediği tavşan geldi.
Önce İHA'lar<br>sonra F-16'lar

Önce İHA'lar
sonra F-16'lar

​Savunma Bakanlığı 8 teröristin vurulduğu operasyonun görüntülerini yayınladı.
Millet İttifakı'nda neler oluyor?

Millet İttifakı'nda neler oluyor?

​Aylar sonra grupta konuştu ama ittifak ortağının vekillerini anmadı.

​Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar.

​Skandalı aydınlatan CHP'li meclis üyesi partiden ihraçla tehdit ediliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.