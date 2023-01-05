​Çin Hong Kong sınırını açıyor

Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi yaptığı açıklamada, açılışın "kademeli ve düzenli" bir şekilde yapılmasına rağmen finans merkezi ile anakara arasında karantinasız seyahatin yeniden başlamasını sağlayacağını söyledi.

Çin dünyaya yeniden açılmaya hazırlanıyor ve COVID sınırlamalarını kaldırdıktan sonra enfeksiyonlar artarken bile 2020'den beri ilk kez karantinaya gerek kalmadan turistleri ve ülkeye geri dönen yurttaşlarını karşılama planında.

Hong Kong, bazı kısıtlamaları hafifletmeye başladığı 2022'nin ortalarına kadar Çin'in katı sıfır COVID politikasını yakından takip etti.

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