Dünya Çin Hong Kong sınırını açıyor
ASYA

Çin Hong Kong sınırını açıyor

Çin, ekonomik büyümesine darbe vuran katı COVID kurallarının gevşemesini hızlandırırken, üç yıl sonra ilk kez Hong Kong özel idari bölgesi ile sınırı yeniden açacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Reuters
​Çin Hong Kong sınırını açıyor
Arşiv

Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi yaptığı açıklamada, açılışın "kademeli ve düzenli" bir şekilde yapılmasına rağmen finans merkezi ile anakara arasında karantinasız seyahatin yeniden başlamasını sağlayacağını söyledi.

Çin dünyaya yeniden açılmaya hazırlanıyor ve COVID sınırlamalarını kaldırdıktan sonra enfeksiyonlar artarken bile 2020'den beri ilk kez karantinaya gerek kalmadan turistleri ve ülkeye geri dönen yurttaşlarını karşılama planında.

Hong Kong, bazı kısıtlamaları hafifletmeye başladığı 2022'nin ortalarına kadar Çin'in katı sıfır COVID politikasını yakından takip etti.

Çin'de Kovid-19 yayılırken dünya yeni varyantlar ve salgınlardan endişeli
KORONAVİRÜS
Çin'de Kovid-19 yayılırken dünya yeni varyantlar ve salgınlardan endişeli

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da nüfusun yüzde 70'inin Kovid-19 olduğu tahmin ediliyor
KORONAVİRÜS
Çin'in en büyük şehri Şanghay'da nüfusun yüzde 70'inin Kovid-19 olduğu tahmin ediliyor
Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu

Bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alınacak.
XBB kabusu tüm dünyaya yayılıyor

XBB kabusu tüm dünyaya yayılıyor

Uyarılar peş peşe geliyor: Bu belirtilere dikkat.
ODTÜde düzenlenmek istenen Savunma Sanayi Zirvesi radikal sol örgütlerin salon işgaliyle engellendi

​Yıkım kararına rağmen sayıları gittikçe artıyor.

​Selçuk Bayraktar'ın 'üzerinde çalışıyoruz' dediği dev projede detaylar ortaya çıktı.

Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar.

​Uzman diyetisyen açıkladı: 16:8 modeli uygulanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.