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Dünya Çin hükümeti, İngilterede yaşayan Uygur Türklerini ve Çinli muhalifleri tehdit mi ediyor?
ASYA

Çin hükümeti, İngiltere'de yaşayan Uygur Türklerini ve Çinli muhalifleri tehdit mi ediyor?

İngiltere'de yaşayan Uygur Türkleri ve Çinli muhalifler, Çinli yetkililer tarafından izlendikleri iddiasında bulundu. Çin hükümetinin aleyhinde konuşmalarının engellenmesi için ailelerinin tehdit aracı olarak kullanıldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiltere'de yaşayan Uygur Türkleri ve Çinli muhalifler, Çinli yetkililerin kendilerini yıldırmak ve susturmak için kullandıklarını iddia ettikleri çeşitli yöntemleri anlattı.

  • İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğunun eski bir çalışanı olan ve Çin gizli polisi tarafından işkence gördüğünü öne süren Simon Cheng Man-kit, son 2 haftada 3 kez izlendiğini, elektronik posta adresine bu hafta "Çinli ajanlar sizi bulup geri getirecek" şeklinde tehdit mesajı aldığını söyledi.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Çin'in uyguladığı insan hakları ihlallerine karşı İngiltere'de kampanya yürüten Uygur Türkü Azis Isa Elkun, baskı altında tutulduğu anlaşılan annesinden bazı mesajlar aldığını, bu mesajların kendisiyle iletişime geçmeye çalışan Çinli ajanlar tarafından gönderildiğini ve bu yöntemlerle faaliyetlerini durdurmayı amaçladıklarını savundu.

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Uygur Türkleri tehdit unsuru olarak ileri sürülüyor

İsa Elkun, Çin hükümetinin muhalif sesleri susturmak için aileyi bir tür rehine veya tehdit unsuru olarak kullandığını ileri sürdü.

  • Çin İnsan Hakları Savunucuları Vakfı Araştırma Direktör Yardımcısı Frances Eve, "Çin bu tür tehditlerle Çin dışında yaşayan muhalifleri susturmaya çalışıyor. Bu bir gözdağı. Farklı yöntemler de uyguluyorlar. Tek amaçları muhalifleri susturmak. Çin hükümeti, muhalifleri nerede yaşadığına bakmaksızın tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

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