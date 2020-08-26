Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Çin ile ABD arasında gerilim ABD uçağı uçuşu yasak bölgeye girdi
ASYA

Çin ile ABD arasında gerilim: ABD uçağı uçuşu yasak bölgeye girdi

Çin Savunma Bakanlığı, tatbikat sırasında sınır ihlali yapan casus uçağı nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, yaptığı açıklamada, Amerikan Hava Kuvvetlerine ait U-2 tipi casus uçağın, ülkenin kuzeyinde yapılan tatbikat sırasında uçuşa yasak bölgeye girmesinin "açıkça provokasyon" olduğunu belirtti.

  • Vu, bu eylemin ciddi biçimde normal tatbikat faaliyetleriyle çatıştığını vurguladı. Uçağın uçuşa yasak bölgede uçmasının, yanlış kararlar alma ve hatta istenmeyen hava-deniz kazalarına yol açabileceğini savunan Vu, bu eylemin güçlü biçimde protesto edildiğini ve ABD'nin bu tür eylemlere son vermesini talep ettiklerini söyledi. Açıklamada, tatbikatın Çin Kuzey Harekat Komutanlığı tarafından yürütüldüğü belirtildi ancak zamanı ve yerine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Ayrıca Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Zhang Chunhui de Komutanlığın tetikte olacağını ve provokasyonlarla mücadele ve ulusal egemenlik ile toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını açıkladı.

Diğer yandan Çin Deniz Güvenliği, 24 Ağustos-30 Eylül tarihlerinde Pekin'in doğusunda yer alan Bohai Körfezi üzerinde tatbikat yapılacağını duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan Çin'e çağrı: Bize misilleme yapacaklarına kötü niyetli eylemlerine baksınlar
DÜNYA
Beyaz Saray'dan Çin'e çağrı: Bize misilleme yapacaklarına kötü niyetli eylemlerine baksınlar

ABD ile Çin arasında şimdi de aşı krizi çıktı: Çinli hackerlar ABD'nin aşı çalışmasını çalmakla suçlanıyor
KORONAVİRÜS
ABD ile Çin arasında şimdi de aşı krizi çıktı: Çinli hackerlar ABD'nin aşı çalışmasını çalmakla suçlanıyor

Çin'den ABD'ye çağrı: Koronavirüsü siyasallaştırma
KORONAVİRÜS
Çin'den ABD'ye çağrı: Koronavirüsü siyasallaştırma

ABD, Huawei'yi Çin ordusuna çalışmakla suçladı
TEKNOLOJİ
ABD, Huawei'yi Çin ordusuna çalışmakla suçladı

ABD Başkanı Trump, CNN ve NBC'ye çattı: Çin'in kuklaları!
DÜNYA
ABD Başkanı Trump, CNN ve NBC'ye çattı: Çin'in kuklaları!
Abone Ol Google News
Reis bana bisiklet gönderir misin?

Reis bana bisiklet gönderir misin?

​CİMER'e yazıp yolladı, kuzeniyle de iddiaya girdi...
PKKnın zehir ağına darbe

PKK'nın zehir ağına darbe

'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başladı.
Erdoğan konuşuyor

​Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü kutlamalarında hitap ediyor.

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.
Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​​117 maçta 103 gol ve 31 asistle oynadı.

Cinsel saldırıda bulunduğu genç kız canına kıymıştı.

33 bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

33 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​23 milyar liralık 1200 yatırım için onay çıktı.
Celtic yolcusu

Celtic yolcusu

​Trabzonspor yönetimi, gelen teklif sonrasında satışa onay verdi.

Esnek çalışma<br>dönemi başlıyor

Esnek çalışma
dönemi başlıyor

​Erdoğan'ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.
İtfaiye ekibine<br>tüfekle ateş açıldı

İtfaiye ekibine
tüfekle ateş açıldı

​Orman yangınına müdahale için gitmişlerdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.