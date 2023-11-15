Çin Merkez Bankası faizi sabit tutup piyasaya büyük miktarda para aktardı

9500 TL altı en iyi telefonlar öğrenciler tarafından merak konusu. Vergisiz alınabilecek en iyi telefonlar ve modellerini haberimizde derledik. Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu, bilgisayar satışı ve 10 GB internet desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte KDV’siz indirimli telefon satışı için başvurular da başladı. Peki vergisiz telefonlar kaç TL’ye kadar alınacak? 9.500 TL altı telefonlar hangileri? İşte KDV’siz telefon desteği 9500 TL’ye alınacak telefon modelleri ve fiyatları.