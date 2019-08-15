Dünya Çin ordu gönderdi
ASYA

Çin ordu gönderdi

Hong Kong’da Batı’nın desteğiyle 2,5 aydır devam eden protestolarda şiddet olayları artınca, Çin ordusu sınıra askeri yığınak yaptı. ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi polisi göstericilere şiddet uygulamakla suçlayınca Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunyi’den “Kendi işinize bakın” cevabı geldi. Askeri araçların Şıncın’a gönderilmesinin protestoculara uyarı olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eylemler devam ediyor.
Eylemler devam ediyor.

Hong Kong'da 2,5 aydır devam eden protesto eylemlerinin son dönemde daha da şiddetlenmesi üzerine kaygılanan Batı ülkelerinin olaylarla ilgili açıklamaları Çin'in tepkisine yol açtı. Açıklamaların iç işlerine müdahale olduğunu belirten Çinli yetkililer Batılı ülkelere "Hong Kong'dan uzak durması" uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler de ülkedeki şiddetin endişe verici boyutlara ulaştığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise "İstihbaratımız bizi, Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri birlikler sevk ettiği konusunda bilgilendirdi. Herkes sakin ve güvende olmalı" açıklamasını yapması bölgedeki gerilime ışık tuttu. Çin hükümetinin "terörizm" olarak nitelediği gösterilere askeri müdahalenin, 1989 yılındaki Tiananmen Katliamı benzeri olaylara yol açmasından endişe duyuluyor.

PELOSİ HEDEF ALDI

Nancy Pelosi

Trump ayrıca, Çin ordusuna ait bazı kamyonların Hong Kong sınırına sevk edildiğini gösteren bir videoyu da Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. Başkan Trump, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Çin çok zor bir durumla karşı karşıya. Bir çözüm yolu bulunacağına inanıyorum. Umarım kimse zarar görmez, kimse ölmez" değerlendirmesinde bulunmuştu. Trump'tan çok daha sert bir açıklama ise Amerikan Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'den geldi. Hong Kong'da polisin olaylara müdahalesini şiddet eylemi olarak tanımlayan Pelosi'ye Çinli makamlardan tepki gecikmedi.

Donald Trump

'KENDİ İŞİNİZE BAKIN'

ABD'nin Çin'in içişlerinden uzak durması uyarısında bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying açıklamasında "Siz kendi işinize bakın. Hong Kong'la ilgili sizi endişelendirecek bir durum yok" ifadelerini kullandı. Hua açıklamasında ayrıca Pelosi'nin ifadelerinde gerçeklere önem verilmediğini vurgulayarak "Siyahı beyaza çevirdiniz ve şiddet suçlarını insan hakları ve özgürlük için güzel bir savaş olarak tanımladınız" dedi.

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ŞINCIN'DAN GÖZDAĞI

Çin ordusundan çok sayıda zırhlı araç ve üstü kapalı kamyonların dün Hong Kong'un sınırında bulunan Şıncın kentine gelişine ilişkin görüntüler, Çin'in sosyal paylaşım medyası Veybo'da yayınlandı. Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin Baş Editörü Hu Şicin, Twitter'dan, askeri araçların Şıncın'a gönderilmesinin protestoculara "uyarı" olduğunu belirtti. Şıncın'da geçen hafta 12 bin polisle "isyanla mücadele" senaryolarına yönelik tatbikatların ardından söz konusu takviye dikkati çekti.

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