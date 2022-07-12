Dünya Çin savaş gemisi Tayvan kıyılarından geçti
ASYA

Çin savaş gemisi Tayvan kıyılarından geçti

Çin donanmasına ait bir füze fırkateyni, Tayvan’ın doğusundaki Hualien şehrinin kıyılarından geçti. Tayvan donanması tarafından Çin gemisinin geçişinin yakından takip edildiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Çin savaş gemisi Tayvan kıyılarından geçti
Çin savaş gemisi Tayvan kıyılarından geçti

Çin donanmasını ait bir füze fırkateyni Tayvan’ın doğusunda bulunan Hualien şehrinin 10 deniz mili yakınından geçerek bölgede tedirginliğe neden oldu.
Tayvan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Çin savaş gemisinin geçişinin hem donanma hem de sahil güvenlik tarafından yakından takip edildiğini belirtti.
Öte yandan, Tayvanlı askeri kaynaklara göre, Tayvan’ın doğusunda sık sık görülen Çin gemilerinin sayısı, Haziran ayı sonlarında ve Temmuz ayı başlarında azaldı.
Dün de ABD donanmasına ait bir destroyerin Tayvan’ın doğusunda bulunan diğer bir şehir olan Taitung’un 45 deniz mili açıklarında kuzeyden güney yönüne doğru geçiş yaptığı kaydedildi.

Sert dalga başladı

Sert dalga başladı

​Hastaneye yatışlar giderek artıyor.
Kayseride bulundu

Kayseri'de bulundu

​'Tarihi yeniden yazacak' deyip resmen duyurdular.
Binali Yıldırım: Önümüzdeki sene üç tane bayramımız var

Dünyanın en büyük mezarlığı havadan görüntülendi.

​Kremlin: Erdoğan, Putin ve Reisi 19 Temmuz'da Tahran'da buluşacak.

​İki bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.