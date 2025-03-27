Çin sinyal aktarımı uydusu 'Tienlian 2-04'ü fırlattı

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından geliştirilen, adı Çince'de "gök bağlantısı" anlamına gelen "Tienlian" sınıfındaki uydular, uzay araçları ve diğer uydular ile uzay istasyonu ve yer kontrol merkezleri arasında sinyal aktarımıyla uzaktan ölçüm, takip ve komut hizmetleri sağlamayı amaçlıyor.