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Dünya

Çin uzaya bir uydu daha fırlattı: Ay keşif görevlerinde kullanılacak

Çin, Ay görevlerinde keşif araçlarının Dünya ile irtibatını sağlamak üzere bir aktarım uydusunu uzaya gönderdi. Yeni fırlatılan uydunun, öncelikle bu yıl Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere gönderilmesi planlanan "Çang'ı 6" keşif aracının iletişimini sağlaması amaçlanıyor. Uydu, daha sonra diğer keşif görevlerinde de kullanılacak.

07:37 - 20/03/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

"Çüeçiao-2" (Saksağan Köprüsü-2) uydusu, Long March-8 taşıyıcı roketiyle, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.


Uydunun kısa bir uçuşun ardından roketten ayrılması ve birkaç gün içinde Ay yörüngesindeki planlanan konuma yerleşmesi bekleniyor.


Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen uydu, CAST2000 uydu platformunun iskeleti üzerine inşa edildi.


Yaklaşık 1,2 ton ağırlığındaki uydunun, biri Ay'daki keşif araçlarıyla iletişim, diğeri ise Dünya'ya veri aktarımı için kullanılan 4,2 ve 0,6 metre çaplarında iki parabolik anteni bulunuyor.


Ay keşif görevlerinde kullanılacak


Çüeçiao uydularının ilki, 2018'de Çin'in Ay'ın uzak yüzüne ilk yumuşak inişi yaptığı Çang'ı-4 görevinde kullanılmak üzere uzaya gönderilmişti.


Yeni fırlatılan uydunun, öncelikle bu yıl Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere gönderilmesi planlanan "Çang'ı 6" keşif aracının iletişimini sağlaması amaçlanıyor. Uydu, daha sonra diğer keşif görevlerinde de kullanılacak.


Çin, Ay'daki keşif faaliyetini gelecek yıllarda yeni görevlerle sürdürmeyi planlıyor. Bu kapsamda, "Çang'ı 6"nın ardından, 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7" ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.

Ülke, 2030'larda Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi, Uluslararası Ay Araştırma Üssü kurarak daha ileri keşif faaliyetlerine zemin hazırlamayı hedefliyor.




#aktarım uydusu
#ay keşif görevi
#Çang'ı 6
#Çin
#Çüeçiao 2
#uydu
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