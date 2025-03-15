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Çin uzaya iki yeni yeni uydu gönderdi

Çin uzaya iki yeni yeni uydu gönderdi

12:2115/03/2025, Cumartesi
DHA
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ÇİN, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya iki yeni uydu gönderdi.
ÇİN, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya iki yeni uydu gönderdi.

ÇİN, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya iki yeni uydu gönderdi. Uyduların belirlenen yörüngelerine oturduğu belirtildi. Fırlatmanın, 'Uzun Yürüyüş' roket serisinin 564'ncü uçuş görevi olduğu bilgisi verildi.

ÇİN, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya iki yeni uydu gönderdi.


Dört boyutlu uzaktan algılama uydusu 'Gaojing-3 02' ve 'Tianyan-23' uydusunu taşıyan roket, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bugün saat 12.11'de fırlatıldı. Uyduların belirlenen yörüngelerine oturduğu belirtildi. Fırlatmanın, 'Uzun Yürüyüş' roket serisinin 564'ncü uçuş görevi olduğu bilgisi verildi.





#Çin
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